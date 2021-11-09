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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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وزير الخارجية: أمريكا مهتمة بالتوصل لاتفاقات ملزمة بشأن سد النهضة..ومؤتمر الحوار الإستراتيجي استعاد زخم العلاقات المصرية-الأمريكية

سامح شكري
سامح شكري

صرح وزير الخارجية بالعديد من التصريحات خلال مؤتمر صحفي  مع بلينكن وزير خارجية أمريكا في واشنطن والتي تهتم بقضايا المنطقة نعرض لكم أبرزها :

سامح شكري: تنسيق وتعاون مصري أمريكي في العديد من الملفات ..فيديو


قال سامح شكري وزير الخارجية المصري، أن الشراكة مع الولايات المتحدة لا يمكن الاستغناء عنها، مؤكدا أن هناك تنسيقا وتعاونا مصريا أمريكيا في العديد من الملفات .

وزير الخارجية: الشعب المصري هو من يقرر نظاميه السياسي والاقتصادي وحقوقه.. فيديو

 

قال سامح شكري وزير الخارجية، إن الشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية لا يمكن الاستغناء عنها، مؤكدا أن هناك تنسيق وتعاون مصري أمريكي في العديد من الملفات.

وزير الخارجية من أمريكا: مصر مهتمة بالحقوق السياسية والثقافية.. فيديو

 

قال سامح شكري وزير الخارجية، إن المجتمع في مصر يتطور للأمام ويتم الاهتمام بالحقوق السياسية والثقافية.

وزير الخارجية: استعادة زخم العلاقات المصرية الأمريكية لتحقيق مصالح البلدين..فيديو

 

قال سامح شكري  وزير الخارجية، إن  الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة الأمريكية ومصر يعتبر مؤشرا للاهتمام المتبادل من قبل الإدارة الامريكية ومصر من أجل استعادة زخم العلاقات المصرية الامريكية والعمل على تحقيق المصالح المشتركة ومواجهة التحديات  المشتركة.

وزير الخارجية: أمريكا مهتمة بالتوصل لاتفاقات ملزمة بشأن سد النهضة.. فيديو


قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن هناك توافق مصري أمريكي على ضرورة إخراج المرتزقة الأجانب من ليبيا، والعمل على تحقيق الاستقرار، وتنفيذ الانتخابات، لكي تتواجد حكومة منتخبة تعبر عن طموحات الشعب الليبي الشقيق.

سامح شكري: تعاون مع واشنطن لدعم خطة مصر للإصلاح الاقتصادي..فيديو

 

كشف وزير الخارجية سامح شكري أوجه  ما تم مناقشته  على هامش  مؤتمر الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة الأمريكية ومصر  الذي افتتح من ساعات     قائلاً : "شملت عدة نواحي على مستوى العلاقات الثنائية تم مناقشة الجهود التنموية ومساهمة  الولايات المتحدة في دفع   الشركات الأمريكية لمزيد من الاستثمار في مصر ودعم خطة مصر الاقتصادية  ودورها في برنامج الإصلاح الاقتصادي  "

سامح شكري من أمريكا: نتحدث عن حقوق الإنسان وفق رؤية مصر.. فيديو

 

قال سامح شكري وزير الخارجية، تعليقا على الحوار الاستراتيجي بين مصر وأمريكا، إنه تم التحدث عن قضية حقوق الانسان وفق رؤية الدولة المصرية الشاملة لحقوق الإنسان.

سامح شكري: مؤتمر الحوار الاستراتيجي استعاد زخم العلاقات المصرية - الأمريكية..فيديو


قال وزير الخارجية سامح شكري ، إن انعقاد مؤتمر الحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة مؤشر علي الاهتمام المتبادل من قبل الإدارة الأمريكية ومصر بهدف استعاد زخم العلاقات المصرية الأمريكية .

سامح شكري يوضح القضايا التي تناولها مع نظيره الأمريكي..فيديو

 

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إنه تناول مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن أخر المستجدات الخاصة بالقضية الفلسطينية، وما بذلته وتبذله مصر من جهود في إطار لإيجاد فرص لاستئناف العملية السلمية، وما تتخذه الولايات المتحدة في هذا الشأن، وضرورة أن يكون هناك توافق على مسار لنزع فتيل التوتر.

سامح شكري: علاقتي بوزير الخارجية الأمريكي ممتدة وأعتبره صديقا.. فيديو

قال وزير الخارجية سامح شكري، إن انعقاد مؤتمر الحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة، مؤشر علي الاهتمام المتبادل من قبل الإدارة الأمريكية ومصر بهدف استعادة زخم العلاقات المصرية الأمريكية .

 


 

 

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