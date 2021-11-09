حسين الشحات: فايلر طور مستوى الأهلى وحزنت جدا لرحيله

عبر حسين الشحات نجم النادي الأهلى، عن امتنانه للسويسري رينيه فايلر المدرب السابق للنادي الأهلي موضحا أنه قدم مستويات مميزة للأهلي ورحيله كان لأسباب شخصية.



وواصل حسين الشحات في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "بوكس تو بوكس"، مع الإعلامي محمد شبانة، على فضائية Etc: "فايلر مدرب كبير، ونجح في تقديم مستوى متطور مع الأهلي، وحزنت جدا للغاية بعد رحيله".



وتابع الشحات: "فايلر أبلغنا برحيله لأسباب شخصية وتحدث مع جميع اللاعبين، كنا نسير معه بشكل مميز، ووصلنا لنصف نهائي أفريقيا وكنا حسمنا الدوري".



وعن أقرب اللاعبين الذين يرتاح للعب بجوارهم: "السولية أكثر لاعب ساهم في أهدافي، وأفشة أفضل من لعبت بجواره في الأهلي".



وختم الشحات: "موسيمانى طور مستوايا خاصة على مستوى التسديد واستغلال الفرص، كما ساهم في تطوير مستوى ديانج وحمدي فتحي والسولية".