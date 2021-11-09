ثقافة أسوان تنظم فعاليات متنوعة للمسرح المتنقل بمدينة السباعية

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة الفنان هشام عطوة فعاليات المسارح المتنقلة بعزبة البوستة بالسباعية شرق الحجز بحرى شمال أسوان من خلال فرع ثقافة برئاسة نجوى أحمد سيد التابع لإقليم جنوب الصعيد برئاسة محمد ادريس، وذلك بالفترة من 8 إلى 10 نوفمبر الجاري.

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وذلك حرصا على تحقيق العدالة الثقافية ونشر الوعي الثقافي والفني في ربوع المحافظة.

واقرأ أيضاً:

وتضمنت أولى الفاعليات محاضرة بعنوان " حقائق صادمة عن ختان الإناث" ألقتها الدكتورة أمنية عبد السلام، وأشارت إلى أن ختان الإناث هو أحد أشكال العنف والاعتداء على حقوق الفتيات حسب ما وصفته منظمة الصحة العالمية، وأن الختان يسبب بعض المشكلات في التبول، وعملية الختان نفسها قد تعرض الفتيات إلى زيادة خطر الوفاة، والفئة العمرية الأكثر تعرضاً لخطر الختان تتراوح بين سن الطفولة و١٥ سنة، إلى جانب ورشة فنية "تبلوهات قشرة خشب" للفنانة منى يونس، باستخدام القلة، خشب قشرة mdf، سلوتب، السيلر.

وتم أيضاً إقامة أمسية شعرية شارك فيها الشاعر هاني محمد بقصيدة "خيال شاعر" و قصيدة 'أنا قلم مش ألم" للشاعرة هدى يمنى، وتم اكتشاف مواهب من أطفال وأهالي القرية في "الغناء، إلقاء الشعر، الإنشاد".

وفى الختام قدم عرض لفرقة السباعية للإنشاد الديني بقيادة الشيخ حسين البيومي قدمت مجموعة من التواشيح والمديح " ولد المشرف، قمرون، يأمنة بشراكى، ياحمالو، صلو على الهادى.

هذا وعلى أنغام فرقة أسوان للفنون الشعبية وضمن مبادرة " ثقافتك كتابك " كان قد أفتتح اللواء أشرف عطية محافظ أسوان معرض أسوان الثانى للكتاب والذى يقام فى الفترة من 3 إلى 12 نوفمبر الجارى بمسرح فوزى فوزى الصيفى بكورنيش النيل.

كما تفقد المحافظ معرض الفنون التشكيلية والحرف والمشغولات اليدوية وذلك بحضور الدكتور أيمن عثمان القائم بأعمال رئيس الجامعة ، ومحمد الفقى نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب، بجانب القيادات الثقافية حيث يضم المعرض 11 ألف كتاب ، والمطروحة بأسعار رمزية ومخفضة للمواطنين تبدأ من جنيه إلى 20 جنيهاً فقط.

فيما يقام على هامش معرض الكتاب تنظيم عدداً من الفعاليات الثقافية والتى تتنوع ما بين أمسيات شعرية وعروض فنية وندوات وصالونات ثقافية وكورال وورش ومعارض صغيرة للأطفال .

ومن جانبه أشاد اللواء أشرف عطية بالجهود المبذولة من وزارة الثقافة بقيادة الدكتورة إيناس عبد الدايم ، وأيضاً الهيئة المصرية العامة للكتاب وجامعة أسوان لإقامة مثل هذه المعارض الهادفة للوصول بالمنتج الفكرى والثقافى بشتى مجالاته لجميع أطياف المجتمع الأسوانى بما يحقق معه زيادة الحصيلة المعرفية والإدراك اللازم لبناء الشخصية وتحقيق العدالة الثقافية على الوجه الأكمل.

مؤكداً على تقديم المحافظة لكافة أوجه الدعم لإنجاح الفعاليات المتنوعة التى تقام على هامش إفتتاح معرض الكتاب من أجل تنمية الوعى والمضمون الإبداعى لدى الفئات العمرية المختلفة من خلال تقديم الخدمات الفكرية والفنية لأكبر شريحة من أبناء أسوان ، وإطلاعهم على الجديد فى العلوم والأداب والفنون المتنوعة.

وفى نهاية الفعاليات تبادل محافظ أسوان ورئيس الجامعة ونائب رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب الدروع تعبيراً للدعم اللامحدود من المحافظ للفعاليات الثقافية والجامعية المتعددة.