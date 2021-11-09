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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

6 مباريات في افتتاح بطولة كأس مصر

كأس مصر
كأس مصر

تنطلق اليوم الثلاثاء بطولة كأس مصر موسم 2021-2022 من الدور التمهيدي حيث يشارك أنديه القسم الرابع والثالث و الثاني .

وجاءت مباريات بطولة كأس مصر كالتالي : 

الصيد بالدقي vs  جولدي – الساعة الثانية ظهرا.

إسكو vs اللجنة الرياضية للتربية والتعليم – الثانية ظهرا.

الطائرات vs مصر الجديدة للإسكان والتعمير – الثانية ظهرا.

مركز شباب سيدي غازي vs طنطا‏ – الثانية ظهرا.

ميجا سبورت vs م ش منية سمنود – الثانية ظهرا.

دلفي vs طلائع الاسطول – الثانية ظهرا.

 

وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم تحديد مواعيد المباريات المتبقية من بطولة كأس مصر لموسم 20-2021 على أن تقام قبل انطلاق دور ال32 للبطولة في نسختها الجديدة.


يذكر أن بطولة الكأس لموسم 20-2021 يتبقى على الانتهاء منها مباراة من دور ال 8 ومباراتا قبل النهائي والمباراة النهائية.

كأس مصر بطولة كأس مصر مصر

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