الصحف الإماراتية.. توافق مصري فرنسي بشأن ليبيا.. موعد إعلان قائمة المرشحين في ليبيا.. دولة عربية تسجل إصابات بالفطر الأسود.. وبشرى من بريطانيا

الصحف الإماراتية:

*الرئيس السيسي يؤكد على ضرورة دعم المسار السياسي في ليبيا

*تفاصيل جديدة في محاولة اغتيال الكاظمي

*بشرى سارة من بريطانيا بشأن لقاحات سينوفارم وسينوفاك



سلطت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء الضوء على أهم الموضوعات في الشأن الإماراتي والإقليمي والدولي، كما أبرزت أهم الموضوعات في الشأن المصري.

البداية من صحيفة البيان، ثبتت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني تصنيفها للجدارة الائتمانية القوية بالعملات الأجنبية على المدى الطويل لحكومة الإمارات عند «AA-»، وهو من تصنيفات الدرجة المرتفعة، كما منحتها نظرة مستقبلية مستقرة.

ومن مصر، توافق الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، على دعم المسار السياسي القائم في ليبيا، وصولاً إلى إجراء الاستحقاق الانتخابي المنشود في موعده المقرر نهاية الشهر المقبل، وضرورة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة كافة من الأراضي الليبية، وتقويض التدخلات الأجنبية غير المشروعة التي تساهم في تأجيج الأزمة.

وشدد الرئيس السيسي، على ضرورة دعم المسار السياسي في ليبيا، وصولاً إلى إجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده المقرر، إلى جانب خروج القوات الأجنبية والمرتزقة كافة من الأراضي الليبية.

ومن ناحية أخرى، بحث وزير الخارجية سامح شكري خلال لقاء أمس الإثنين في واشنطن مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن عدداً من الملفات الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك على رأسها الأوضاع في ليبيا.

وفي هذا الصدد، أكد شكري على ضرورة عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المُقرر نهاية العام الجاري وأهمية خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من لأراضي الليبية، حسبما أفاد المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية المصرية السفير أحمد حافظ.



وأوضح المتحدث الرسمي أن الوزيرين ناقشا أيضا تطورات القضية الفلسطينية ومساعي مصر المتواصلة لإحياء مسار السلام.

كما تناول الوزيران أيضاً مستجدات الأوضاع في سوريا والجهود الرامية لإنهاء الأزمة هناك، وكذا التطورات الأخيرة في السودان، وآخر مستجدات ملف سد النهضة، حيث شدد الوزير شكري على ضرورة استئناف مسار المفاوضات في أسرع وقت ممكن بهدف التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة على نحو يحقق مصالح الدول الثلاث ويحفظ حقوق مصر المائية.

ومن الكويت، أصدر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح مرسومين بالعفو الأميري عن عدد من المحكومين في قضايا سابقة، في خطوة تعد تعزيزاً للمصالحة الوطنية، فيما قدم رئيس مجلس الوزراء الكويتي، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، أمس، استقالته إلى أمير الكويت.

ومن سوريا، استقبل مستشفى دمشق مؤخرا 17 حالة مرضية مصابة بالفطر الأسود، جميعهم من ضعيفي المناعة والمصابين بداء السكري غير المضبوط ومرضى كورونا.

ومن ناحية أخرى، أصيب جنديان سوريان بجروح، مساء أمس "الإثنين"، من جراء قصف إسرائيلي جديد استهدف مواقع في وسط وغرب سوريا، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي السوري.

ومن ليبيا، شُرعت أمس أبواب مكاتب مفوضية الانتخابات الليبية في عواصم الأقاليم الثلاثة لاستقبال ملفات المرشحين للسباق الرئاسي المقرر انطلاقه في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل.

وعلمت «البيان»، أن المفوضية ستعلن عن قائمة المرشحين رسمياً للسباق الرئاسي في 24 نوفمبر، أي قبل شهر من موعد التصويت، وبعد أن تغلق باب تقديم الترشحات في 22 نوفمبر، وسيكون أمام تسع دوائر قضائية موزعة على مناطق البلاد، أسبوع للنظر في الطعون المقدمة حول المرشحين. ووفق مصادر مطلعة، فإن الفريق الخاص برئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، قد بدأ في جميع التزكيات الضرورية التي يحتاجها لتقديم ملف الترشح للرئاسيات.

وإلى لبنان، على وقع احتدام الأزمة ‏الحكومية في لبنان، وتشعب تداعياتها وتعقيداتها الداخلية والخارجية، حط وفد جامعة الدول العربية في ‏بيروت، أمس، برئاسة الأمين العام المساعد السفير حسام زكي، لمعاينة عمق الأزمة اللبنانية عن كثب، ومدى عقم الطبقة الحاكمة عن إنتاج الحلول ‏اللازمة لها، وذلك، في مؤشر على أن دخول «الجامعة» على خط الأزمة بين لبنان ودول الخليج يعني، وفق القراءات السياسية المتعددة، أن مسار الأزمة سيكون طويلاً، وأن هناك عجزاً حتى الآن عن مقاربتها كما يجب، مع ما يعنيه الأمر من تأكيد على إعطاء بُعد عربي للأزمة، أو للمساعدة على الحل.

وفي العراق، أدان أعضاء مجلس الأمن الدولي، بأشد العبارات، محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي. وأعرب أعضاء المجلس في بيان عن ارتياحهم لعدم إصابة رئيس الوزراء في الهجوم، مجددين دعمهم لاستقلال العراق وسيادته ووحدته وسلامة أراضيه وازدهاره. كما أعاد أعضاء مجلس الأمن التأكيد على أن الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكل أحد أخطر التهديدات للسلم والأمن الدوليين.

وبالانتقال إلى صحيفة الخليج، أعلنت الحكومة البريطانية عبر موقعها الإلكتروني، أنها ستعتمد اللقاحات التي حصلت على ترخيص الاستخدام الطارئ من منظمة الصحة العالمية، وذلك بدءاً من 22 نوفمبر، مشيرة إلى أن هذه اللقاحات تشمل «كوفاكسين» و«سينوفارم» و«سينوفاك».

فيما أكد باحثون في مستشفى بوسطن للأطفال أن إنتاج نوع جديد من اللقاحات يجري تطويره سيكون أسهل بكثير مما سبقه. حيث تتطلب لقاحات «كوفيد-19» المتوفرة حالياً تخزيناً بارداً وقدرة تصنيع متطورة، ما يجعل من الصعب إنتاجها وتوزيعها على نطاق واسع، خاصة في البلدان الأقل تقدماً. وسيكون اللقاح الجديد سهل التصنيع ولن يحتاج إلى التبريد.

ومن صحيفة الاتحاد، كشف مسؤولون أمنيون ومصادر مقربة من الجماعات المسلحة في العراق، أن الهجوم الذي استهدف رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، الأحد، نفذته جماعة مسلحة مدعومة من إيران، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وذكرت المصادر لـ«رويترز»، أن الطائرات المسيّرة والمتفجرات المستخدمة في الهجوم «إيرانية الصنع».