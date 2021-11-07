الصحف الإماراتية: محاولة اغتيال رئيس وزراء العراق..فايزر تعلن توقعاتها لنهاية كورونا..ونمو اقتصاد الإمارات يفوق مستويات ما قبل الوباء

بن راشد: دبي اليوم غير الأمس

خطاب حاسم من ملك المغرب بشأن الصحراء

الجامعة العربية على خط الوساطة في أزمة السودان



تناولت الصحف الإماراتية اليوم الأحد، مجموعة من أهم الأخبار على الساحة المحلية والإقليمية والدولية، حيث ألقت الضوء على تصريحات الشيخ محمد بن راشد.

محمد بن راشد: «دبــي اليوم غير الأمس»

وحسب "الإمارات اليوم"، أصدر الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكم إمارة دبي، قراراً بدمج كل من «اقتصادية دبي» و«دائرة السياحة والتسويق التجاري»، تحت مظلة دائرة جديدة باسم «دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي»، وتعيين هلال سعيد المري مديراً عاماً لها.

وأكد أن الدائرة الجديدة تعمل بفكر القطاع الخاص وتنافسيته وكفاءته وتشاركه في مشروعاتها التنموية.

وحدد للدائرة الجديدة سبعة مستهدفات لترسيخ ريادة دبي الاقتصادية والسياحية، مشدداً في رسالته إلى فريق عمل الدائرة الجديدة على أن «دبي اليوم غير الأمس».

*الملك محمد السادس: «المغرب لا يتفاوض على صحرائه. ومغربية الصحراء لا نقاش فيها»

وحسب "الإمارات اليوم"، أكّد العاهل المغربي الملك محمد السادس في خطاب مساء السبت بمناسبة الذكرى السادسة والأربعين لـ«المسيرة الخضراء» أنّ المغرب «لا يتفاوض» على الصحراء الغربية المتنازع عليها بين الرباط وجبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر.

وقال الملك في الخطاب الذي يأتي في خضمّ توتّر متزايد مع الجزائر حول المستعمرة الإسبانية السابقة، إنّ «المغرب لا يتفاوض على صحرائه، ومغربية الصحراء لم تكن يوماً، ولن تكون أبداً مطروحة فوق طاولة المفاوضات».

وإذ شدّد العاهل المغربي على أنّ «مغربية الصحراء حقيقة ثابتة، لا نقاش فيها، بحكم التاريخ والشرعية، وبإرادة قوية لأبنائها، واعتراف دولي واسع»، أكّد أنّ الرباط «تتفاوض من أجل إيجاد حلّ سلمي لهذا النزاع الإقليمي المفتعل».

وأكّد الملك محمد السادس «تمسّك المغرب بالمسار السياسي الأممي»، مجدّدا التعبير عن «التزامنا بالخيار السلمي، وبوقف إطلاق النار، ومواصلة التنسيق والتعاون، مع بعثة المينورسو»، بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية.

نمو اقتصاد الإمارات يفوق مستويات ما قبل جائحة كورونا

وحسب "البيان" الإماراتية، أكد عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد مواصلة الاقتصاد الوطني - بفضل الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة - تحقيق نتائج إيجابية ومعدلات سريعة وقياسية في التعافي والنمو والعبور الآمن والمستقر إلى مرحلة ما بعد كوفيد 19.

وأشار إلى أن خطة المبادرات الـ 33 لعبت دوراً محورياً في تحقيق نتائج مبشرة وواعدة في معظم مؤشرات الاقتصاد ومناخ الأعمال في الدولة، مدعومة بالجهود الوطنية التي تم اتباعها للتصدي للجائحة من خلال اللقاحات والفحوص على نطاق واسع وتطبيق الإجراءات الاحترازية الصحيحة والمتوازنة ورفع جاهزية القطاع الصحي، ما يؤكد الرؤية الواعية والاستباقية لقيادتنا الرشيدة التي كانت الموجِّه الرئيسي في صياغة هذه الخطة المرنة والمتكاملة وتحديد مبادراتها التي نلمس اليوم ثمرتها الناجحة على الاقتصاد الوطني وعلى مكانة وتنافسية الدولة كوجهة مستدامة للأعمال والاستثمار والمواهب والمشاريع الريادية إقليمياً وعالمياً.

وأوضح عبد الله بن طوق أنه مع إنجاز المرحلة الأولى بنسبة 100% وما يقارب 50% من مبادرات المرحلة الثانية من هذه الخطة، نجح الاقتصاد الوطني في تحقيق معدلات نمو تفوق مستويات ما قبل الجائحة في العديد من المؤشرات والأرقام وبات في وضع قوي وجاهزية عالية للمستقبل، وهذا يعكس كفاءة هذه المبادرات وقوة الأداء الاقتصادي ويوضح أننا تجاوزنا مرحلة التعافي ودخلنا في مرحلة النمو في العديد من القطاعات، وهو ما نلمس ترجمته العملية في النشاط المتزايد الذي تشهده مختلف الأنشطة والأعمال والحيوية التي يشهدها المناخ الاقتصادي وأنشطة التجارة والسياحة والاستثمار في الدولة اليوم، والإقبال الواسع من وفود العالم للمشاركة في إكسبو دبي 2020.

وأضاف عبد الله بن طوق أن اللجنة عملت بالشراكة مع مختلف الجهات الحكومية المعنية خلال الأشهر الماضية على الربط بين المبادرات الـ 33 ومشاريع الخمسين التي أعلنت عنها حكومة دولة الإمارات مؤخراً، وتم تضمين عدد من مبادرات الخطة تحت مظلة مشاريع الخمسين بصورة تكاملية ومدروسة تنسجم مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة للمستقبل، ومع استمرار جهودنا لاستكمال مبادرات المرحلتين الثانية والثالثة من الخطة المبادرات الـ 33، وبالتوازي مع الفرص التنموية والآثار الإيجابية لاستضافة معرض إكسبو 2020 على المديين القريب والبعيد، فإننا ننظر بإيجابية وتفاؤل للمرحلة المقبلة ونتوقع أن تثمر هذه الجهود عن معدلات نمو أعلى في مختلف مجالات العمل الاقتصادي وقطاعات الأعمال.. منوهاً بالعمل الدؤوب الذي تبذله لجنة الـ 33 مبادرة والجهات الأعضاء وفرق العمل لمتابعة سير التنفيذ وفق الآليات والأطر المحددة.

نجاة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي من محاولة اغتيال

وحسب "البيان"، نجا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي من محاولة اغتيال فاشلة بطائرة مسيرة مفخخة.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني، تعرض رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى محاولة اغتيال فاشلة بطائرة مسيرة مفخخة.

وذكرت الخلية في بيان نشرته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "محاولة اغتيال فاشلة تعرض لها رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، بواسطة طائرة مسيرة مفخخة حاولت استهداف مكان إقامته في المنطقة الخضراء ببغداد"، لافتا إلى أن "الرئيس لم يصاب بأي أذى وهو بصحة جيدة."

وأضافت، أن "القوات الأمنية تقوم بالإجراءات اللازمة بصدد هذه المحاولة الفاشلة" .

وعقب الهجوم الفاشل، نشر الكاظمي تغريدة على حسابه على الإنترنت طمأن فيها الشعب العراقي على وضعه الصحي.

وقال الكاظمي: "كنت ومازلت مشروع فداء للعراق وشعب العراق، صواريخ الغدر لن تثبط عزيمة المؤمنين، ولن تهتز شعرة في ثبات وإصرار قواتنا الأمنية البطلة على حفظ أمن الناس وإحقاق الحق ووضع القانون في نصابه. أنا بخير والحمد لله، وسط شعبي، وأدعو إلى التهدئة وضبط النفس من الجميع، من أجل العراق."

وقال دبلوماسيون غربيون موجودون في المنطقة الخضراء التي تضم مباني حكومية وسفارات أجنبية إنهم سمعوا دوي انفجارات وإطلاق رصاص في المنطقة.

«الجامعة العربية» تدخل على خط الوساطات الإقليمية والدولية في السودان

وحسب "الخليج"، دخلت الجامعة العربية على خط الوساطات الإقليمية والدولية، لإنهاء الأزمة السودانية، وقالت مصادر بالجامعة، إن وفداً رفيع المستوى من الأمانة العامة، وصل إلى الخرطوم مساء أمس السبت، برئاسة السفير حسام زكي الأمين العام المساعد للجامعة، يأتي ذلك في وقت رفضت حركة الاحتجاج المبادرات المدعومة دولياً للعودة إلى ترتيب تقاسم السلطة مع الجيش بعد أحداث الشهر الماضي، داعية إلى «يومين من الإضرابات» على مستوى البلاد بدءاً من اليوم الأحد، فيما قال مصدران من حكومة رئيس الوزراء المقال عبد الله حمدوك إن المفاوضات من أجل إيجاد حل للأزمة السياسية في البلاد وصلت إلى «طريق شبه مسدود».



وأشارت مصادر بالجامعة إلى أن الوفد سوف يلتقي خلال الزيارة، مع القيادات السودانية من المكونات المختلفة بهدف دعم الجهود المبذولة لعبور الأزمة السياسية الحالية، بما يحقق تطلعات الشعب السوداني نحو السلام والتنمية والاستقرار.

إلى ذلك رفضت حركة الاحتجاج في السودان المبادرات المدعومة دولياً للعودة إلى ترتيب تقاسم السلطة مع الجيش بعد أحداث الشهر الماضي، داعية إلى «يومين من الإضرابات» على مستوى البلاد بدءاً من اليوم الأحد.

وحثت الحركة المجتمع الدولي على زيادة الضغط على قادة الجيش، لوقف ما وصفه ب«التصعيد المؤسف».

«فايزر» تتوقع انتهاء «كورونا» مطلع يناير في أمريكا

وحسب "الخليج"، توقع عضو مجلس إدارة شركة «فايزر» سكوت غوتليب، أن تنتهي جائحة «كورونا» في الولايات المتحدة في يناير المقبل، في وقت سجل فيه العالم 250 مليون إصابة بالفيروس منذ تفشي الوباء، بينما تجاوزت حصيلة الوفيات الأسبوع الماضي حاجز الخمسة ملايين.

وقال جوتليب إنه في 4 يناير 2022 قد تكون هذه الجائحة قد انتهت في أمريكا. وأفاد عبر شبكة «سي أن بي سي» الأمريكية، بأن جائحة «كوفيد- 19» قد تنتهي في الولايات المتحدة بحلول الوقت الذي تدخل فيه تفويضات اللقاح في مكان العمل حيز التنفيذ مطلع يناير.



وذكرت الشبكة الأمريكية، أن متطلبات اللقاح من إدارة السلامة والصحة المهنية تبدأ في 4 يناير لأي شركة تضم 100 موظف على الأقل، مشيرة إلى أنه يجب أن يحصل حوالي 84 مليون عامل في القطاع الخاص إما على جرعة ثانية من «موديرنا» أو «فايزر» أو جرعة واحدة من «جونسون آند جونسون» بحلول ذلك التاريخ أو يواجهون اختبارات منتظمة للفيروس.

وصرح جوتليب، وهو مفوض سابق في إدارة الغذاء والدواء، بأن هذه التفويضات التي سيتم وضعها بحلول 4 يناير تأتي حقاً في نهاية هذا الوباء، مضيفاً: «بحلول 4 يناير قد يكون هذا الوباء قد انتهى، على الأقل فيما يتعلق بالولايات المتحدة بعد أن نجتاز موجة الدلتا هذه من العدوى».