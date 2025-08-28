إطلالة نسرين طافش تشعل الساحل الشمالي برقصها على "حبة روقان"

خطفت النجمة السورية نسرين طافش الأنظار مجددًا خلال عطلتها الصيفية في الساحل الشمالي، حيث شاركت جمهورها مقطع فيديو وصور من أحدث ظهور لها، بدت فيه بكامل أناقتها وحيويتها.

ظهرت نسرين مرتدية توب ذهبي لامع مرصع بالترتر البراق، نسّقته مع بنطلون أبيض واسع ذي خامة خفيفة تتناسب مع أجواء الصيف الحارة، وأكملت إطلالتها بحقيبة يد بيضاء أنيقة من دار الأزياء العالمية "لويس فيتون"، مع مجموعة من الإكسسوارات الذهبية التي أضافت لمسة من الفخامة والرقي، أبرزها السوار العريض والسلسلة الكلاسيكية.

ولم يكن جمال الإطلالة وحده ما لفت الأنظار، بل أيضًا طاقتها الإيجابية وحيويتها، حيث ظهرت ترقص على أنغام أغنية "حبة روقان" وسط أجواء صيفية مرحة، ما جعل الفيديو يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي بسرعة كبيرة. وتفاعل معها الآلاف من متابعيها الذين أشادوا بعفويتها ورشاقتها، معتبرين أنها واحدة من أكثر النجمات حضورًا وإشعاعًا في المناسبات والمناسبات الترفيهية.

وعلى الرغم من اعتمادها أسلوبًا بسيطًا في المكياج، إلا أن إطلالتها بدت متكاملة بفضل اختيارها الألوان المناسبة لبشرتها البرونزية الصيفية، وهو ما جعل الكثيرين يعتبرونها أيقونة في الأناقة والموضة خلال هذا الموسم