أنغام باكية : كان كل خوفي اسيب ولادي… ودعواتكم كانت دوائي
مقتل 24 شخصا وإصابة 55 آخرين في قصف مدفعي على مدينة الفاشر شمال دارفور
نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 | نسبة النجاح ٩٠,٦% للنظام الحديث و٩٠,٧% للقديم
إصابة 10 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق قنا الصحراوى الغربى
تعرف على سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم .. فيديو
نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 .. وزير التعليم يعتمدها بعد قليل
الاحتلال يبحث مع سوريا تسليم مزارع شبعا وجبل روس مقابل الجولان
قبل ما تنزل تشتري.. اعرف أسعار الذهب اليوم الخميس في مصر.. فيديو
مصرع 3 أشخاص وإصابة 9 آخرين في انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا
اسشهاد 8 فلسطينين بنيران جيش الاحتلال في مناطق عدة بقطاع غزة
موعد مباراة الزمالك ووادى دجلة في الدوري
وزير الري: «إعلان كيب تاون» يُعد خريطة طريق لحشد الاستثمارات المائية في إفريقيا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

إطلالة نسرين طافش تشعل الساحل الشمالي برقصها على "حبة روقان"

ريهام قدري

خطفت النجمة السورية نسرين طافش الأنظار مجددًا خلال عطلتها الصيفية في الساحل الشمالي، حيث شاركت جمهورها مقطع فيديو وصور من أحدث ظهور لها، بدت فيه بكامل أناقتها وحيويتها.

ظهرت نسرين مرتدية توب ذهبي لامع مرصع بالترتر البراق، نسّقته مع بنطلون أبيض واسع ذي خامة خفيفة تتناسب مع أجواء الصيف الحارة، وأكملت إطلالتها بحقيبة يد بيضاء أنيقة من دار الأزياء العالمية "لويس فيتون"، مع مجموعة من الإكسسوارات الذهبية التي أضافت لمسة من الفخامة والرقي، أبرزها السوار العريض والسلسلة الكلاسيكية.

ولم يكن جمال الإطلالة وحده ما لفت الأنظار، بل أيضًا طاقتها الإيجابية وحيويتها، حيث ظهرت ترقص على أنغام أغنية "حبة روقان" وسط أجواء صيفية مرحة، ما جعل الفيديو يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي بسرعة كبيرة. وتفاعل معها الآلاف من متابعيها الذين أشادوا بعفويتها ورشاقتها، معتبرين أنها واحدة من أكثر النجمات حضورًا وإشعاعًا في المناسبات والمناسبات الترفيهية.

وعلى الرغم من اعتمادها أسلوبًا بسيطًا في المكياج، إلا أن إطلالتها بدت متكاملة بفضل اختيارها الألوان المناسبة لبشرتها البرونزية الصيفية، وهو ما جعل الكثيرين يعتبرونها أيقونة في الأناقة والموضة خلال هذا الموسم

إطلالة نسرين طافش تشعل الساحل الشمالي برقصها على "حبة روقان"

كنوز صغيرة في بذور السمسم .. تعرف عليها

أضرار كثيرة.. هل يمكن إجراء عملية تكميم المعدة للأطفال؟

مكمل غذائي رائع.. تعرف على فوائد صفار البيض للأطفال

