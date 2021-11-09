حققت نجاحا كبيرا.. صوتك مسموع تدخل عامها الرابع.. استقبلت 391 ألف رسالة منها أكثر من 74 ألف شكوى تم حل 72 ألفا منها بنسبة 96.8%.. و7 محافظات أكثر استجابة للمواطنين.. و5 شكاوى فساد خلال أكتوبر الماضى

وزارة التنمية المحلية:

في أكتوبر الماضى تلقت المبادرة 11 ألف رسالة منها 1938 شكوى وتم حل 1526 شكوى بنسبة 78.6%

محافظات الجيزة و القاهرة والقليوبية والإسكندرية والدقهلية والمنيا و البحيرة الأكثر استجابة

خدمة الواتس اب أكثر الوسائل تفاعلا مع المواطنين تلقت خلال الشهر 8397 رسالة تضمنت 1618 شكوى

شكاوى القمامة بلغ عددها 1163 شكوى

دخلت مبادرة "صوتك مسموع" عامها الرابع بعد أن أتمت 3 سنوات منذ أن أطلقتها وزارة التنمية المحلية في أكتوبر عام 2018، ونجحت في التواصل المباشر مع المواطن وحل مشاكلهم سريعا.

واستطاعت مبادرة “صوتك مسموع” لحل مشاكل المواطنين أن تتواصل مع المواطنين وتسمع شكاواهم والرد عليها في أسرع وقت، ومحت فكرة تهميش المواطن وعدم الاستجابة لمشاكلهم سريعا وسماع شكاواهم.

وتتلقى مبادرة “صوتك مسموع” شكاوى المواطنين في 5 بنود هى القمامة والإشغالات ومخالفات البناء والتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والفساد، بالإضافة إلى شكاوى مخالفة الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا ومواعيد غلق المحال التجارية ومقترحات وشكاوى مبادرة “حياة كريمة” في المحافظات.

وأعلن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن مبادرة "صوتك مسموع" التي أطلقتها الوزارة استقبلت منذ انطلاقها فى أكتوبر 2018 وحتى نهاية أكتوبر 2021 حوالى 391 ألف رسالة، منها أكثر من 74 ألف شكوي تم حل 72 ألفا منها بنسبة 96.8%، فيما بلغ عدد المتابعين لصفحة المبادرة على “فيس بوك” أكثر من 66 ألف متابع.

واستعرض التقرير، الذى تلقاه اللواء محمود شعراوي، جهود المبادرة خلال شهر أكتوبر 2021، حيث تلقت المبادرة حوالى 11 ألف رسالة منها 1938 شكوى تم التفاعل معها من قبل العاملين بالمبادرة بمقر الوزارة بالتنسيق والتواصل مع المحافظات المعنية، ونجحت في حل 1526 شكوى بنسبة 78.6% وجار حل 412 شكوى.

وأكد شعراوي أن أكثر المحافظات استقبالاً وتعاملاً مع شكاوى وطلبات المواطنين وتفاعلا معها خلال شهر أكتوبر هي محافظات الجيزة و القاهرة والقليوبية والإسكندرية والدقهلية والمنيا والبحيرة، مشيداً باستجاباتها للشكاوى الواردة لمبادرة "صوتك مسموع" والتحرك السريع لحلها على أرض الواقع والتنسيق الفعال والمتميز مع فريق عمل المبادرة.

كما أشار التقرير إلى تنوع شكاوى المواطنين التي تلقتها المبادرة ما بين شكاوى القمامة والتي بلغ عددها 1163 شكوى، والإشغالات 628 شكوى، ثم مخالفات البناء 85 شكوى، وشكاوى التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة 48 شكوى، وشكاوى الفساد وعددها 6 شكاوى، بالإضافة إلى تلقي المبادرة 8 شكاوى خاصة بمبادرة "حياة كريمة" وعدة مقترحات تم بحثها ودراستها بالتنسيق مع المحافظات.

وأوضح الوزير أن التقرير رصد أن خدمة "الواتس آب" تلقت خلال الشهر 8397 رسالة تضمنت 1618 شكوى مستوفاة تم حلها بنسبة 79%، وتلقت صفحة “فيس بوك” 298 شكوى تم حلها بنسبة 76.5%، والبريد الإلكتروني 22 شكوى تم حلها بنسبة 82%، وتلقي الخط الساخن 382 اتصالاً تضمنت اقتراحات المواطنين والاستفسارات عن الشكاوى التي ترد للمبادرة.

وطالب اللواء محمود شعراوي جميع العاملين بالمبادرة والفرق التنفيذية بالمحافظات ببذل أقصى جهد لخدمة المواطن تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بتفعيل جميع آليات التواصل مع المواطنين بالمحافظات والاستماع إلى مشكلاتهم وسرعة الرد عليها وحلها للحصول رضا المواطن.

جدير بالذكر أنه يمكن التواصل مع فريق عمل “صوتك مسموع” من خلال وسائل الاتصال المختلفة والتى تتيحها المبادرة عن طريق رقم "الواتس آب" ( 01150606783)، ورقم الخط الساخن (15330)، والصحفة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" (www.facebook.com/sotakmasmwo) والبريد الإلكتروني [email protected] .

ووجه اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، رسالة شكر المحافظين وفرق عمل مبادرة "صوتك مسموع" التابعة للوزارة بجميع المحافظات والقائمين علي العمل في خدمة المواطنين ولكل من ساهم في نجاح منظومة الشكاوى، وذلك للجهد المتميز في سرعة حل شكاوى المواطنين والتواصل معهم بجميع الوسائل الممكنة من خلال الوسائل التقليدية أو الواتس آب أو صفحة المبادرة علي موقع “فيس بوك” أو البريد الإلكتروني، متمنياً بذل المزيد من الجهد والعمل ، خاصة مع توجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء بضرورة الاهتمام بشكاوى المواطنين وسرعة حلها في جميع المحافظات حتى يتحقق رضا المواطن على مستوى الخدمات المقدمة إليه في جميع الوحدات المحلية.