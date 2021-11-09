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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصرع 4 أطفال حديثي الولادة بحريق في مستشفى بالهند

أرشيفية
أرشيفية

 


في مأساة مروعة، أدى اشتعال النيران  في وحدة لرعاية الأطفال حديثي الولادة داخل مستشفى بوسط الهند، إلى حالة  حزن كبيرة، بعدما تسببت النيران في مصرع 4 رضع، وفق ما ذكرت صحف هندية.


وقال رئيس وزراء ولاية ماديا براديش، شيفراج سينج تشوهان، إنه أصدر أمرا بإجراء تحقيق لمعرفة سبب الحريق الذي اندلع مساء الإثنين في مستشفى "كاملا نهرو" للأطفال في مدينة بوبال.

من جهته، أوضح وزير التعليم الطبي الهندي فيشواس سارانج أن 40 طفلا كانوا داخل وحدة الرعاية، وتم إنقاذ 36 منهم. 

وقال إنه وصل إلى المستشفى بعد مرور نحو عشر دقائق من الحادث، وبات كل شيء تحت السيطرة حاليا.

ورجحت السلطات أن  يكون الحريق اندلع بسبب  "ماسا كهربائيا".

وقبل هذه المأساة، أعلنت السلطات الهندية أن 10 مصابين بفيروس كورونا على الأقل لقوا مصرعهم وأصيب سبعة آخرون جراء حريق اندلع في مستشفى بمدينة أحمد نجر وسط البلاد.

وأكدت وزارة الصحة في ولاية ماهاراشترا أن الحريق اندلع داخل أحد قسمي العناية المركزة في مستشفى أحمد نجر المدني، مشيرة إلى أن اثنين من الجرحى لا يزالان في حالة حرجة.

وتمكنت فرق الإطفاء حتى الآن من السيطرة على الحريق الذي اندلع في الطابق السلفي من المستشفى.

وأمرت سلطات الولاية بفتح تحقيق في ملابسات الحادث، بينما قدم رئيس الوزراء ناريندرا مودي تعازيه إلى أهالي الضحايا وتمنى الشفاء العاجل للجرحى.

 

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