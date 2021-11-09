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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مياه الإسكندرية: نستعد لموسم الشتاء بأكثر من ألف معدة لشفط مياه الأمطار| خاص

صدى البلد

أكد المهندس أحمد جابر رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالإسكندرية، أن الإسكندرية تعد من المحافظات الساخنة والتى تتعرض للأمطار الشديدة والسيول كل عام بحكم طبيعتها الجغرافية، مشدداً على أنه يتم التواصل بشكل مستمر والتنسيق مع الهيئة العامة للأرصاد من قبل محافظ الإسكندرية ووزير الإسكان المهندس عاصم الجزار والمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والمهندس ممدوح نافع رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية تحسباً لتعرض الإسكندرية لأى نوات والاستعداد لها مسبقاً.

 

وأشار جابر، خلال حوار تصريحات خاصة لصدى البلد، إلى أنه يتم التأكد من مدى جاهزية المعدات الخاصة بشفط مياه الأمطار وعمل سيناريوهات كثيرة لمواجهة الامطار، مؤكداً أن هناك توجيهات فى حالة زيادة منسوب المياه بسبب الأمطار فيتم تخفيض المياه وتقليل الضغوط وإعطاء الصرف الصحى فرصة للتعامل فى تلك الفترات، مشدداً على إلغاء كافة الإجازات فى أيام النوات والعمل طوال الـ24 ساعة لمنع تكدس المياه فى الطرق والشوارع، موضحاً أنه تم التأكد من جاهزية جميع الوحدات والمولدات الكهربائية بمحطات المياه لكى تكون جاهزة فى حالة انقطاع الكهرباء لكى تستطيع العمل لمدة 12 ساعة فى تلك الحالة.

 

وتابع أنه شركة المياه بالإسكندرية لديها 500 معدة بينما شركة الصرف الصحى لديها 600 معدة وكلها مسخرة للانتشار فى أوقات النوات للتعامل مع الأمطار الشديدة، مؤكداً أنه لا يوجد فى الإسكندرية مناطق ساخنة لأن الإسكندرية كلها تعانى من الأمطار الشديدة والسيول نظراً لطبيعتها الجغرافية، موضحاً أن الاسكندرية تتكون من 10 أحياء مختلفة ويوجد أماكن تمركزات فى كل حى بل من الممكن أن يحتوى الحى الواحد على أكثر من نقطة تمركز، ويتم نشر المعدات فى أماكن التمركزات فى الأحياء المختلفة بمجرد التنبؤ بتساقط الأمطار.

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