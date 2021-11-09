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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تركيا تمدد مهمة عمل جنود في أذربيجان

صدى البلد

 

طالبت الرئاسة التركية، اليوم الثلاثاء، بتمديد مهمة تواجد الجنود الأتراك في أذربيجان، وذلك وفق مذكرة تم إرسالها للبرلمان،وفق ما ذكرت شبكة آر تي.

ويشارك الجيش التركي في مراقبة وقف إطلاق النار بمنطقة كاراباخ، في إطار مركز المراقبة التركي - الروسي المشترك في أذربيجان.

واستؤنفت يوم 27 سبتمبر 2020 عمليات قتالية واسعة بين القوات الأذربيجانية والأرمينية في إقليم كاراباخ،  ضمن نزاع مستمر منذ أواخر ثمانينات القرن الماضي أسفر في حينه عن إعلان الأرمن عام 1991 قيام جمهورية مستقلة في الإقليم لم تحظ بأي اعتراف دولي.

وأصدر الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأذربيجاني إلهام علييف، ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان يوم 9 نوفمبر 2020 بيانا مشتركا ينص على إعلان وقف إطلاق النار في إقليم قره باغ اعتبارا من 10 نوفمبر.

وبموجب هذا الاتفاق استعادت أذربيجان أكثر من ثلثي الأراضي التي خسرتها خلال الحرب مع الطرف الأرمني في 1992-1994.

 

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