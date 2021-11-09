علاء الشال يكتب: وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا



في كتاب الله عزوجل:{وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا (23) وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا (24) } [الإسراء: 23 - 25]

هل تلك الكلمات مرت على بعض الخلق ممن تاهوا وضاعوا في زمن المادة الطاغية التي ابتلعت في جوفها القيم والأخلاق

لا تكف الصحف والمجلات عن إلقاء الصدمات على قلوبنا

ولد يقتل والديه اللذان قاما على تربيته وعملا على تقديمه للمجتمع ، ليتهما ما فعلا ، أساء إليهما ولم يرحم هذا الابن العاق توسلات أمه القعيدة التي بلغت من الكبر عتيا "تمانين سنة "وبعدها أربع سنوات !

اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شئ، أين كان قلبه وهو يحمل السكين ليذيح والده الذي تعب وسهر على راحته ،اللهم إن الشيطان لايقدر أن يوسوس بهذا للإنسان؟

المتدبر لآيات القرآن يرى أنه ليس في الدين أمر ولا تكليف للآباء برعاية أبنائهم، لأنه طبع مركوز في الآباء والأمهات، ولا يحتاج إلى أمر، يقوم به الوالدان بالطبع المركب فيهما لا بالتكلف ولا بالتكليف، بينما نزل التكليف ببر الوالدين.

وحيث هو تكليف فإن صاحبه يثاب عليه في الدنيا توفيقاً ونجاحاً، وفي الآخرة سعادة وخلوداً

وفي قوله تعالى فلا تقل لهما أف ولاتنهرهما

جمال ما بعده جمال، حتى مجرد الإيذاء باللفظة التي تحمل معنى الإيذاء النفسي نهاه القرىن أن يفعلها، ليس هذا فقط بل ..وقل لهما قولا كريما

اللهم رحمتك بقلوبنا التي أنهكتها سماع تلك الأخبار المفزعة

، ووصى ربنا سبحانه وتعالى بالوالدين وخص الأم بتوصية خاصة فقال عز وجل: {وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ} [لقمان : 14]

بر الوالدين من أعظم الأعمال الصالحة كما في الصحيح من حديث ابن مسعود رضي الله عنه: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: «الصلاة على وقتها»، قلت: ثم أي؟ قال: «بر الوالدين»، وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضوع كثيرة، فقد بين لنا صلى الله عليه وسلم أن للجنة أبواباً، وأن أوسط أبواب الجنة هو طاعة الوالد، فقال صلى الله عليه وسلم: «الوالد أوسط أبواب الجنة»، وقال صلى الله عليه وسلم: «رضا الرب من رضا الوالدين، وسخطه في سخطهما».

وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يخرج من بيته يسعى على والديه فإن أجره مثل أجر الخارج في سبيل الله، كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: أقبل رجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبايعك على الهجرة والجهاد أبتغي الأجر من الله، قال: «فهل من والديك أحد حي؟»، قال: نعم، بل كلاهما، قال: «فتبتغي الأجر من الله»؟ قال: نعم، قال: «فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما»، وفي البخاري أيضا ما رواه عبد الله بن عمرو، قال: «إن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أجاهد» قال: «لك أبوان»؟ قال: نعم، قال: «ففيهما فجاهد».

نحتاج إلى من يصرخ في هؤلاء اتقوا الله في أنفسكم وفي آبائكم وأمهاتكم والأيام دول وكما تدين تدان

اللهم ارحمنا في زمن اللارحمة