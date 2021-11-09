وسط غياب الفنانين.. صلاة الجنازة علي الفنان أحمد خليل بمسجد الشرطة.. فيديو وصور

أدى منذ قليل العشرات صلاة الجنازة على الفنان أحمد خليل داخل مسجد الشرطة بالشيخ زايد وسط حضور الأهل والاقارب .
وشهد محيط مسجد الشرطة تواجد عدد من الأهل والاقارب وحضور الفنان شريف سلامة وسط غياب الفنانين .
وكان قد توفى الفنان أحمد خليل عن عمر يناهز 80 عاماً إثر إصابته بفيروس كورونا خلال تصويره مسلسل إلا أنا.
وأكد الفنان أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية أنه من المقرر أن صلاة الجنازة تقام على الفنان الراحل بعد صلاه الظهر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.
وكانت حالة الفنان الكبير أحمد خليل، قد تدهورت خلال الساعات الماضية، بعد إصابته بفيروس كورونا قبل فترة، أثناء تصويره حكاية تحمل اسم “ حكايتي مع الزمان ” ، الذى يعد واحداً من حكايات مسلسل “ إلا أنا ”.