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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد النني لـ مو صلاح : رحلتنا بدأناها من ١٥ سنة

صدى البلد

نشر محمد الننى، نجم المنتخب المصرى ولاعب نادى أرسنال الإنجليزى صورة جديدة  برفقة محمد صلاح من الطائرة  عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

 

وعلق محمد النني ، علي الصورة قائلا: رحلتنا بدأناها مع بعض من ١٥ سنة .

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يذكر ان انضم صباح اليوم إلى معسكر منتخب مصر محمد صلاح كابتن الفريق ومحمد النني ، حيث شاركا في التدريبات الصباحية التي أقيمت بأحد القاعات المتخصصة بمقر اقامة المنتخب ببرج العرب.

 

وبذلك تكون صفوف الفريق قد اكتملت قبل التوجه في الواحدة ظهر غد إلى لواندا للقاء أنجولا في التاسعة مساء الجمعة المقبل ( بتوقيت القاهرة ) ضمن الجولة الخامسة للمجموعة السادسة لتصفيات أفريقيا المؤهلة للدور الأخير لتصفيات كأس العالم.


ومن المقرر أن تعود بعثة المنتخب إلى برج العرب في اليوم التالي للمباراة استعدادًا للقاء الجابون في الثالثة عصر الثلاثاء المقبل بستاد الجيش ببرج العرب ضمن الجولة الأخيرة لمباريات المجموعة.

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