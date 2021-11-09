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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ضربة جوية في إثيوبيا.. وأديس أبابا تشتعل |تفاصيل

اثيوبيا
اثيوبيا

أعلنت حكومة إثيوبيا، اليوم الثلاثاء، قصف مركز لتدريب قوات جبهة تحرير شعب تيجراي والمراكز اللوجستية في أريدا باتا وحاجي ميدي.

ووفقا لإذاعة فانا الإثيوبية، جاء هذا في بيان صادر عن مكتب الاتصال الحكومي الإثيوبي الفيدرالي.

وقال البيان إن القوات الجوية التابعة لقوات الدفاع الوطنية نفذت غارات جوية على منشآت تدريب لجبهة تيجراي في الأجزاء الشمالية من البلاد.

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وأوضح البيان أن القوات الجوية قصفت في الضربة الجوية الأولى مركزا تدريبيا في "أريدا باتا" بمنطقة رايا بإقليم تيجراي.

وأشار البيان إلى أن الهدف الآخر للغارات الجوية كان في كيليوا أو حاجي ميدي، وهو موقع استراتيجي بين شمال وللو وإقليم عفر.

كما أعلنت الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، اعتقال السلطات الإثيوبية في العاصمة أديس أبابا عدداً من موظفيها.

ووفقا لوكالة رويترز للأ، قال متحدث باسم الأمم المتحدة اليوم إن تسعة من موظفي الأمم المتحدة وعوائلهم احتجزوا في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة لرويترز في نيويورك إن مسؤولي الأمن التابعين للأمم المتحدة زاروا الموظفين المحتجزين وطلبت الأمم المتحدة من وزارة الخارجية الإثيوبية الإفراج عنهم على الفور.

ولم يرد المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية ليجيس تولو على الفور على طلب للتعليق.

اثيوبيا إقليم تيجراي أديس أبابا القوات الجوية تيجراي جبهة تحرير شعب تيجراي حكومة إثيوبيا ضربة جوية

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