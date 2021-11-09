أزمة بين أوبك وأمريكا حول إنتاج النفط..رد محرج من المنظمة على بايدن.. وموقف السعودية والإمارات

أزمات كورونا تخيف المنتجين بشأن زيادة الإنتاج

بايدن يناقض سياساته بشأن الحد من إنتاج الهيدروكربونات

لماذا ألمانيا السبب في تفاقم مشاكل الطاقة؟

تتجدد الخلافات حول إمدادات النفط بين الدول الكبرى المصدرة وسط أزمة الوقود الحالية المتفاقمة، والتي انتقلت الآن إلى أزمة وخلاف جديد بين الولايات المتحدة ومنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك".

ورفضت منظمة الدول المصدر للبترول "أوبك" وشركاؤها المنتجون للنفط دعوات الرئيس الأمريكي جو بايدن لزيادة الإنتاج وسط ارتفاع أسعار الوقود، وردوا أنه إذا كانت الولايات المتحدة تعتقد أن الاقتصاد العالمي يحتاج إلى المزيد من الطاقة، فإن لديها القدرة على زيادة الإنتاج بنفسها، حيث وافق تحالف "أوبك +"، المكون من أعضاء "أوبك" بقيادة السعودية وكبار المنتجين غير الأعضاء بتوجيه من روسيا، على زيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميًا لشهر ديسمبر.

وقال تقرير مجلة "فوربس" الأمريكية، إن عدداً من وزراء أوبك عبروا عن قلقهم بشأن فتح الصنابير وإطلاق العنان للإنتاج، خائفين من تجدد الانتكاسات في المعركة ضد وباء فيروس كورونا وبطء وتيرة التعافي الاقتصادي. تدعي البلدان أنه بسبب عدم ارتفاع الطلب بعد بدرجة كافية لتبرير زيادة الإنتاج، فهناك خطر حدوث تشويه في السوق.

دعم تقييد المعروض من أوبك + الارتفاع الذي دفع خام برنت القياسي العالمي إلى أعلى مستوى في ثلاث سنوات عند 86.70 دولارًا الشهر الماضي.

الإنتاج أو عدم الإنتاج هذا هو السؤال؟

تبدو مفاتحات الرئيس بايدن لأوبك + مخادعة على خلفية عقيدة الطاقة للحزب الديمقراطي، والتي تم الإعلان عنها في يناير 2021، والتي تسعى إلى الحد من إنتاج الهيدروكربونات في الولايات المتحدة والحد من انبعاثات غازات الدفيئة على مستوى العالم.

أعلنت إدارة بايدن هذا العام وقفًا اختياريًا لإصدار تصاريح الحفر على الأراضي والمياه الفيدرالية، وقضت فعليًا على خط أنابيب "كيستون إكس إل" الممتد من كندا إلى الولايات المتحدة باسم المخاوف القبلية البيئية والأمريكية الأصلية. يريد بايدن جذب قاعدة ناخبيه الديمقراطيين من خلال خفض التكاليف المناخية لإنتاج الوقود المحلي، مع الضغط أيضًا على الدول الأخرى لزيادة إنتاجها لخفض أسعار النفط المحلية. بمعنى آخر، سياسيًا، يريد أن يحصل على كعكته وأكلها أيضًا.

كما أن رفض إدارة بايدن زيادة إنتاج النفط والغاز يضع أوروبا أيضًا في موقف صعب بشكل خاص ، حيث أن إنتاج الغاز في المملكة المتحدة وبحر الشمال وهولندا آخذ في النفاد، ولا يوجد إمدادات غاز محلية إلى جانب النرويج.

تتفاقم مشاكل الطاقة في القارة بسبب وضع السياسات العامة السيئة من قبل الزعيمة الفعلية للاتحاد الأوروبي، ألمانيا - التي أعطت الأولوية لإغلاق المحطات النووية على إيقاف تشغيل محطات الفحم والغاز. على الرغم من استثمار أكثر من 30 مليار يورو في (تحويل الطاقة) الألمانية العام الماضي وحده، فإن الانخفاضات السريعة في تكلفة طاقة الرياح والطاقة الشمسية لم تُترجم إلى كهرباء رخيصة بسبب إيقاف تشغيل محطات الفحم والنووية.

كتب تيد نوردهاوس في مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية: بالإضافة إلى القضايا الاقتصادية، أظهر التعافي من كورونا أن مصادر الطاقة المتجددة ببساطة غير قادرة على توفير الحمل الأساسي للطاقة اللازمة لأوروبا وكاليفورنيا لمواصلة الإنتاج الصناعي والتدفئة في المنزل - وهو درس مهم للولايات المتحدة والعالم. سيكون الشتاء القادم بمثابة اختبار من حيث أسعار الطاقة، والإنتاج الصناعي على نطاق أوسع، مع عواقب سياسية وخيمة على الانتخابات المقبلة.

أما بالنسبة للنشاط الاقتصادي الكلي، إذا استمرت أسعار النفط في الارتفاع بشكل مطرد، فقد يتسبب ذلك في حدوث تباطؤ اقتصادي، حيث تعمل أسعار النفط المرتفعة كضريبة على النمو. أوبك + مترددة في زيادة العرض (وبالتالي خفض الأسعار) في الوقت الحالي، حيث تضررت دفاتر الأستاذ الحكومية في هذه البلدان بشدة خلال عام 2020. وهم الآن يستفيدون منها.

لكن هناك خطر ارتفاع الأسعار. أوبك لديها "منطقة معتدلة" لأسعار النفط والتي تتقلب حسب العضو. هناك "صقور الأسعار'' الذين يتحملون تكاليف رفع أكثر تكلفة، وبالتالي يفضلون تقليديًا أسعار النفط المرتفعة (إيران وفنزويلا) - وحمائم الأسعار التي يمكنها استخراج النفط بثمن بخس (السعودية والإمارات) الذين يريدون التأكد من أن الأسعار المرتفعة لا تدفع. المشترين للاستثمار في الطاقة البديلة. بشكل عام، نطاق 75 إلى 90 دولارًا للبرميل هو المكان المناسب الذي يسمح بإيرادات حكومية كافية، لكنه لا يزال غير مرتفع بما يكفي لتشجيع الاستثمار في البدائل. ولكن نظرًا لأن أسعار النفط كانت منخفضة تاريخيًا، فقد يكون الأعضاء أكثر ميلًا إلى إبقاء الأسعار أعلى لفترة أطول لجذب الاستثمار المطلوب في قطاع النفط. هناك عامل آخر يجب مراعاته وهو أنه ليس من الواضح مدى التأثير السياسي لبايدن على أوبك، إن وجد.

اعتبارًا من عام 2018، امتلكت الدول الأعضاء في أوبك 79.4٪ من احتياطيات النفط المؤكدة في العالم وأنتجت حوالي 40٪ من إنتاج النفط العالمي. تتمتع أوبك بالقدرة على دفع الأسعار وقد أعاقت إدارة بايدن قدرة الولايات المتحدة على مقاومة قوة تسعير الكارتل من خلال زيادة الإنتاج. منذ أوائل عام 2020 ، قبل كورونا، انخفض إنتاج النفط الأمريكي إلى مستويات 2018.

والولايات المتحدة هي أكبر منتج للنفط في العالم ومصدر سريع النمو للنفط الخام. في الواقع، أعلنت العديد من شركات النفط الكبرى، بما في ذلك BP Plc (BP. L) و Chevron Corp CVX -0.1٪ (CVX.N) و Exxon Mobil Corp XOM -0.1٪ (XOM.N)، علناً أنها تخطط للتوسع زيادة الإنتاج أو الإنفاق على النفط الصخري العام المقبل في محاولة لرفض إدارة العرض الاحتكارية لأوبك.

تدعو عقيدة الطاقة الحالية إلى كهربة خضراء لتلبية الأهداف المناخية المحلية الحالية. ومع ذلك، لا تزال قضايا التقطع وتخزين الكهرباء دون حل ولا تزال على بعد عقدين على الأقل من الحلول العملية. هذه التطلعات، رغم أنها مبررة على المدى الطويل، يجب أن تتعايش مع الحاجة لمنح الأمريكيين والعالم وصولاً موثوقًا وميسور التكلفة إلى الطاقة (ودرء التضخم).

سياسة الطاقة لبايدن قللت فقط من مقدار التأثير الذي يمكن لواشنطن أن تمارسه على دول أوبك. إذا واصلت الولايات المتحدة التخلي عن نفوذها ورفضها زيادة الإنتاج عندما يُطلب ذلك اقتصاديًا، فستضع نفسها - وحلفائها الأوروبيين - في وضع جغرافي اقتصادي لا يمكن الدفاع عنه.

في حين أن الولايات المتحدة، بمواردها الهيدروكربونية الوفيرة، يمكنها الإدارة على المدى الطويل - فهي قصيرة النظر من الناحية الاستراتيجية للسماح لحلفائنا الأوروبيين بالاعتماد على النفط والغاز الروسي الرخيص. بايدن يسير على حبل مشدود صعب. من المؤكد أن إدارة ظهره لالتزاماته المتعلقة بتغير المناخ لن تلعب بشكل جيد مع قاعدته الديموقراطية.

في الوقت نفسه ، فإن السماح بارتفاع أسعار النفط والغاز بالارتفاع الصاروخي سيؤدي حتمًا إلى خسارة الديمقراطيين لانتخابات الكونجرس في عام 2022 ، ويمكن بالتأكيد أن يحدث في الانتخابات الرئاسية لعام 2024.