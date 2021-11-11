رئيس نادي الإسماعيلي يكشف عن حل أزمة النادي مع شركة الكهرباء.. فيديو

قال المهندس يحيي الكومي رئيس النادي الإسماعيلي ، إنه يظل متواجد في النادي حتي الساعة 3 صباحا بالإضافة إلي وجود جمع أعضاء مجلس الإدارة وهذا من اجل الرقي بالنادي ونجاحة .

واضاف يحيي الكومي خلال مداخلة هاتفية في برنامج " حضرة المواطن " المذاع علي قناه " الحدث اليوم " ، انه قام بالرد علي مكالمة الإعلامي سيد علي حتي لا يغضب منه قائلا " أما نحن مشغولون زيادة عن اللزوم والله " .

واوضح يحيي الكومي ، انه تواصل مع رئيس شركة الكهرباء وتم تحديد موعد معه غدا لحل ازمه النادي مع الشركة من خلال تسديد بعض الأقساط المتأخرة أو إعطائه بعض الأعبين من قطاع الناشئين .