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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

انتشار الورش المهنية كابوس يلاحق سكان منطقة السادات فى إمبابة

صدى البلد

ناشد أهالي منطقة السادات بالقومية العربية فى إمبابة التابعة إلى محافظة الجيزة، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"،  المسئولين لنقل الورش المهنية المنتشرة في المنطقة إلى منطقة صناعية رفقا بالسكان.

ويقول خالد سلمان من الأهالي في شكواه: نحن أهالي منطقة السادات بالقومية العربية فى إمبابة التابعة إلى محافظة الجيزة ، نعانى من كثير الورش المهنية التي غزت الشوارع وتعمل على زيادة العوادم والأدخنة التي تؤدى إلى تدهور صحة المواطنين للمنطقة السكنية بالكامل مما حول حياة السكان لجحيم لا يتوقف، أصبحنا نحن وأولادنا سجناء المنازل  تحولت الشوارع إلى مستنقع للزيوت الفاسدة وامتلأت الأرصفة والشوارع ومداخل العمارات بكتل الحديد والخردة، بالإضافة الضجيج والبلطجة والأدخنة الضارة.

وأضاف: "تقدمنا بالعديد من الشكاوى لرئاسة الحى ولكن لم تتم الاستجابة فضلًا عن الإزعاج المستمر نتيجة استخدام الآلات والمعدات وعدم اللامبالاة بشعور الآخرين، فتحولت المنطقة من سكنية إلى بؤرة مُنفرة من الورش".

وناشد المسئولين بالنظر إليهم بعين الرحمة وسرعة إغاثتهم، حيث أن الحياة أصبحت مستحيلة في المنطقة، كما أن بعض الأطفال يعانون من أمراض مزمنة، نتيجة الروائح المنبعثة من مخلفات الورش.

 

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

محافظة الجيزة صحة المواطنين القومية العربية امبابة الحديد والخردة منطقة صناعية الورش المهنية منطقة السادات العوادم و الأدخنة

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