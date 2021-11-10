وكيل مطرانية دشنا للأقباط الأرثوذكس يكشف من هو مارجرجس قبل الاحتفال به.. فيديو

قال القمص أرسانيوس ملواني وكيل مطرانية دشنا للأقباط الأرثوذكس ، إن مصر مباركة من عند " الله " وهذا وعد الله لها ، مؤكدا أن جميع المواطنين يذهبون إلي احتفالات دير مارجرجس بالرزيقات من أجل التماس البركات من هذه الأماكن بسبب بركاتها .

وأضاف القمص أرسانيوس ملواني خلال مداخلة هاتفية في برنامج " التاسعة " المذاع علي القناه " الأولي المصرية " ، أن هذه الأماكن مبروكة بسبب إقامة الصلوات بها لمدة آلاف السنوات مؤكدا أن منطقة الرزيقات أقيم بها أول كنيسة في العالم .

وأوضح أرسانيوس ملواني ، إن هذا الاحتفال يحضره آلاف المصريين ، مؤكدا أن هناك الكثير من الكنائس تقيم الاحتفالات بذكري مارجرجس .

وتابع : إن مارجرجس كان شابا ترك العالم وسنه 23 سنة وولد في فلسطين ووالده كان والي ووالدة كانت ابنة والي فلسطين والده تركة ومات في سن 14 سنة وتولي تربيته خاله وكان من الولاة المعروفين وعلمه الفروسية وتفوق في ركوب الخيل ، وفي سنه من السنوات أمر ملك ظالم 70 والي بقتل كل من هو مسيحي .

واستكمل أن مارجرجس تم تعذيبه من قبل ولاه كثيرين لمدة 7 سنوات وحدثت معه الكثير من المعجزات مؤكدا أنه مات 3 مرات واستشهد في المرة الرابعة وله مسميات كثيرة .