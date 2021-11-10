لقاء الخميسي عن دور "قمر": فرحت بالبطولة لكن قدامي كتير

أجابت الفنانة لقاء الخميسي عن سؤال الاعلامية لميس الحديدي حول ردة فعلها بعد تقديمها عملين مميزين في آن واحد وهل تأخرت البطولة؟ قائلة : "أنا كده كده متأخرة لو بنتكلم أنا بدأت إمتى لكن التأخير عامة من ربنا وفيه الأفضل".



وحول كونها بطلة في مسلسل "حته من القمر " قالت : " أنا حسيت اني بطلة في مسلسل حته من القمر بس طول الوقت حاسة أني لازم أطور من نفسي وقدامي وقت طويل في التطوير لانه لا ينتهي".



وأضافت خلال حوارها ببرنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، المذاع على قناة أون أى، أنها أحبت دور " قمر " في مسلسل حتة من القمر لكنها في ذات الوقت كانت شخصية مرهقة لها كثيراً قائلة : " على قد ما حبيت قمر في المسلسل لكنها أخذت من طاقتي الكثير والكثير " .



وتابعت :أنا حاسة أنها من اصعب الادوار اللي عملتها في مسيرتي الفنية " و: " لما ذاكرت شخصية قمر كويس وجدت أن التنمر ليس له علاقة بالشكل أو وجود "وحمة " كما في المسلسل لكن إحنا طول الوقت بنتعرض للتنمر ..الناس طول الوقت شايفة فيكي حاجة غلط كل الناس بتتعرض للتنمر ".

