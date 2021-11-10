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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أسامة ربيع يكشف مميزات كبيرة للكراكة حسين طنطاوي.. ولماذا رفعت قناة السويس رسومها 6%

أسامة ربيع
أسامة ربيع

صرح الفريق أسامة ربيع اليوم بعدد من التصريحات التلفزيونية عقب دخول الكراكة حسين طنطاوي خدمة العمل في توسعة قناه السويس نعرض لكم ابرزها :

 

بعد دخلوها الخدمة.. أسامة ربيع: الكراكة حسين طنطاوي الأكبر في الشرق الأوسط

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن الكراكة حسين طنطاوي الأكبر في الشرق الأوسط، مؤكدا “كنا ننتظر انتهاء التجارب عليها وأدائها واليوم دخلت في خدمة توسعة القناة”.

 

أسامة ربيع يكشف عن مميزات كبيرة للكراكة حسين طنطاوي.. فيديو

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن الكراكة حسين طنطاوي مؤهلة للعمل في الأراضي الصلبة، مؤكدا أنها تساعد على الإنتهاء من المشروعات الضخمة خلال فترة قصيرة.

 

أسامة ربيع: تعميق الممر الملاحي من الكيلو 132 لـ 162 بالقناة.. فيديو

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن وصول الكراكة  حسين طنطاوي لمياه القناة   يمثل  أهمية   بالغة  حيث تحمل مميزات كثيرة   أولها أنها تعمل في القاع الصخري والصلب وهو ما يتميز به القطاع الجنوبي في قناة السويس  ولم يكن لدينا ما يعمل  في هذه القطاع المتصف بأنه صخري وصلب في قطاع الجنوبي للقناة.

 

لماذا رفعت قناة السويس رسومها بنسبة 6% ؟..الفريق أسامة ربيع يجيب..فيديو

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس،  إن زيادة رسوم العبور لجميع أنواع السفن بنسبة 6% خلال عام 2022، يخضع لتقييم سنوي   يقرر ما إذا كان سيتم تثبيت الرسوم أو زيادتها  وعندما تقرر الزيادة   تمنح الجداول الملاحية فرصة   للاستعداد للرسوم  الجديدة ولذا قررنا أن تبدأ في فبراير القادم".

 

رئيس قناة السويس: زيادة رسوم مرور السفن 6% لن تؤثر على العملاء

أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، ان إيرادات القناة، هذا العام غير مسبوقة رغم تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث قارن بين عامي 2020 و2021 في الفترة من يناير حتى أكتوبر من العام الماضي حتى هذا العام.

 

أسامة ربيع: 500 مليون جنيه عائد رفع رسوم مرور السفن في قناة السويس

أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أن زيادة رسوم مرور السفن في قناة السويس 6% بداية من شهر فبراير المقبل سترفع إيرادات القناة بـ500 مليون دولار في السنة.

 

أسامة ربيع: الكراكة حسين طنطاوي يمكنها تكريك مليون متر مكعب في الشهر
أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أن انضمام الكراكة حسين طنطاوي لأسطول كراكات الهيئة له أهمية كبيرة، إذ تعتبر أكبر كراكة في الشرق الأوسط، ويمكنها العمل في التربة الصخرية الصلبة، ويمكنها تكريك أكثر من 3000 متر في الساعة، بواقع مليون متر مكعب في الشهر.

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