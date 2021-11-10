عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

رئيس سيمنز موبيلتي: القطار الكهربائي فائق السرعة يجعل مصر رائدة بمجال النقل الذكي.. حضور الرئيس السيسي معرض النقل الذكي رسالة قوية للمستثمرين

ليون سولير، رئيس
ليون سولير، رئيس سيمنز موبيلتي العالمية

رئيس سيمنز موبيلتي: 

القطار الكهربائي فائق السرعة سيغير كل شيء في مصر

القطار الكهربائي فائق السرعة يجعل مصر رائدة بمجال النقل الذكي

حضور الرئيس السيسي معرض النقل الذكي رسالة قوية للمستثمرين

مصر ستكون من الدول الإقليمية المتقدمة بمنظومة النقل الذكي
 

حلّ ليون سولير، رئيس سيمنز موبيلتي العالمية لأفريقيا والشرق الأوسط، ضيفا ببرنامج مساء دي ام سي عبر فضائية دي ام سي.

وكشف عن العديد من التفاصيل الخاصة ومزايا عن القطار الكهربائي .

وأكد أن حضور الرئيس السيسي معرض النقل الذكي رسالة قوية للمستثمرين.

وإليكم أبرز التصريحات:

قال ليون سولير، رئيس سيمنز موبيلتي العالمية لأفريقيا والشرق الأوسط، إن القطار الكهربائي فائق السرعة سيغير من كل شيء في مصر .

وأضاف ليون سولير، خلال لقاء له ببرنامج “مساء دي ام سي” عبر فضائية “دي ام سي”، أننا نتوقع الانتهاء من تنفيذ الخط الأول من القطار الكهربائي فائق السرعة خلال عامين. 

وتابع سولير، إن القطار الكهربائي فائق السرعة سوف تستفيد منه الصناعة  كثيرا، مؤكدا أننا نجري اختبارات عن كيفية عمل القطار الكهربائي فائق السرعة دون سائق .

 

 سيختصر مدة الرحلة من العين السخنة لمطروح إلى ساعتين 

وأشار  رئيس سيمنز موبيلتي  العالمية لأفريقيا والشرق الأوسط إلى أن القطار الكهربائي فائق السرعة سيختصر مدة الرحلة من العين السخنة لمطروح إلى ساعتين فقط.
قال رئيس سيمنز موبيلتي العالمية بإفريقيا والشرق الأوسط،  ليون سولير، إنه يسعى لأن تكون أسعار تذاكر القطار فائق السرعة مناسبة للجمهور.

 

وأضاف ليون سولير، أن مشروع القطار الكهربائي فائق السرعة يحقق المزيد من المزايا بمنظومة النقل الذكي، إضافة إلى أنه يربط المدن ببعضها.

 

وتابع ليون سولير، أن القطار الكهربائي فائق السرعة سوف يخفض كثيرا من نسبة الإنبعاثات، وبالتالي فهو قطار صديق للبيئة.
 

وأشار رئيس سيمنز موبيلتي  العالمية لأفريقيا والشرق الأوسط إلى أن القطار الكهربائي فائق السرعة سيجعل مصر رائدة في مجال النقل الذكي بالمنطقة وبنفس جودة الخدمات لأوربا.
 

قال رئيس سيمنز موبيلتي العالمية، ليون سولير، إن حضور الرئيس السيسي في معرض النقل الذكي دليل على اهتمام القيادة السياسية بمنظومة النقل الذكي ورسالة قوية للمستثمرين.

وأضاف ليون سولير، خلال لقاء له لبرنامج “مساء دي ام سي” عبر فضائية “دي ام سي”: “تحدثت خلال اجتماعنا مع الرئيس السيسي عن تطلعنا للعمل على الخط الثاني والثالث من القطار فائق السرعة حتى نصل إلى أسوان”.

 

وتابع ليون سولير، أن هناك التزاما وعزما كبيرا من القياد المصرية والحكومة لإنجاز مشروع القطار الكهربائي السريع .

 

وأشار رئيس سيمنز موبيلتي العالمية إلى أن مشروع القطار الكهربائي فائق السرعة يحقق المزيد من المزايا بمنظومة النقل الذكي وربط المدن ببعضها.

قال ليون سولير، رئيس سيمنز موبيلتي العالمية لأفريقيا والشرق الأوسط، إن القطار الكهربائي سيوفر ما يقرب من 50 ألف فرصة عمل.

وأضاف ليون سولير، خلال لقائه ببرنامج “مساء دي ام سي” عبر فضائية “دي ام سي”، أن مصر ستكون من الدول الإقليمية  المتقدمة مثل المانيا واليابان في منظومة النقل الذكي.

وتابع سولير، أن هناك مباحثات حاليا بشأن مشروعات جديدة خلال الفترة القادمة، وسيتم التعاون مع القيادة المصرية في ذلك.

 
 

وأشار  رئيس سيمنز موبيلتي العالمية لأفريقيا والشرق الأوسط إلى أن هناك العديد من التطورات الإيجابية في مصر وأن النمو الاقتصادي وصل لمرحلة متقدمة.
 

القطار الكهربائي الرئيس السيسي إفريقيا الشرق الاوسط قطار فائق السرعة

ترشيحاتنا

رونالدو يتذيل الترتيب.. ميسي وليفاندوفسكي وصلاح في صدارة ترشيحات الكرة الذهبية

الأطباء: توقيع المرضى على ورقة مضاعفات ومخاطر قبل إجراء العمليات لا يحمي الطبيب

برلماني: توجد احتمالات لوقوع أخطاء متعمدة من بعض الأطباء تستلزم العقاب

وزير التعليم يكشف حقيقة إضافة الكيمياء المبسطة والفيزياء الحديثة إلى منهج 4 ابتدائي

بعد استبعاد رمضان صبحي.. هل يكون مصطفي فتحي بديلا لـ مرشوش في منتخب مصر

وزير التعليم ينفي وجود تدخلات مفاجئة من مجلس الوزراء في المناهج الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التعليم يحسم الجدل حول تعطيل الدراسة في المدارس

نهاية مأساوية لعروس الدقهلية.. قررت إنهاء حياتها بعد 3 أيام من الزواج

ضربة جوية في إثيوبيا.. وأديس أبابا تشتعل |تفاصيل

بلاغ عاجل للنائب العام ونيابة أمن الدولة ضد رئيس وأعضاء مجلس الأهلي

التجارة والصناعة توقف استيراد قطع غيار " التوك توك"

كنت أريد أن احتضنك.. درة تعلن وفاة جدتها بكلمات مؤثرة

سورة تطرد الفقر وتدخل الجنة .. مكونة من 4 آيات

البنتاجون تعلن اسم دولة متورطة في محاولة اغتيال الكاظمي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عام حزين على نجوم الفن.. كيف حصد فيروس كورونا المشاهير بلا رحمة؟

ليدي جاجا تتألق في العرض العالمي الأول لفيلمها الجديد House of Gucci

افتتاح المعرض المؤقت "أرواح ممجده: تبجيل الأسلاف في مصر"

مصر للطيران تفتح مكتبا جديدا بالعاصمة القطرية الدوحة.. صور

فيديو

بعد وفاة أحمد خليل .. عدد زيجاته وسر انفصاله عن سهير البابلي ووصية زوجته الألمانية

ذهب للتسلية فعاد جثة.. تفاصيل مروعة في حادث قتيل الدومينو ببنها

فيديو جراف.. من هى هدى قطب التي ذكرها وزير الخارجية الأمريكي

فيديو جراف| مش علشان الخمسة.. عمرو أديب يشكو الأهلي بسبب أبوتريكة

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب : "إقبال" بين طه حسين وعبد الوهاب عزام

د. غادة جابر تكتب: مقياس القوة الأمريكية بعد صعود الصين

علاء الشال يكتب: وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

أحمد فرغلي رضوان يكتب : نيللي ومهرجان القاهرة وأشياء أخرى!

محمد مبروك يكتب : سجادة وفيلم

د. مجدى بدران يكتب: مكافحة تغير المناخ من خلال إعادة التدوير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية صبره

السيناريو الأخطر في العراق

مني أحمد

قاهر المستحيل

إبراهيم شعبان

الدراما وأعمال القتل

ريهام مازن

لأولادنا.. نحتاج أعمالاً تحكي البطولات !!

د.طارق منصور

بيت العائلة المصرية: عشر لآلئ تزين سماء الوطن

إلهام أبو الفتح

خط الفيوم

كريمة أبو العينين

والله زمان ياولادي

د.سالم الكتبي

إيران وطالبان بين التوتر والاحتواء

اﻟﻤﺰﻳﺪ