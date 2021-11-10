رئيس سيمنز موبيلتي: القطار الكهربائي فائق السرعة يجعل مصر رائدة بمجال النقل الذكي.. حضور الرئيس السيسي معرض النقل الذكي رسالة قوية للمستثمرين

رئيس سيمنز موبيلتي:

القطار الكهربائي فائق السرعة سيغير كل شيء في مصر

القطار الكهربائي فائق السرعة يجعل مصر رائدة بمجال النقل الذكي

حضور الرئيس السيسي معرض النقل الذكي رسالة قوية للمستثمرين

مصر ستكون من الدول الإقليمية المتقدمة بمنظومة النقل الذكي



حلّ ليون سولير، رئيس سيمنز موبيلتي العالمية لأفريقيا والشرق الأوسط، ضيفا ببرنامج مساء دي ام سي عبر فضائية دي ام سي.

وكشف عن العديد من التفاصيل الخاصة ومزايا عن القطار الكهربائي .

وأكد أن حضور الرئيس السيسي معرض النقل الذكي رسالة قوية للمستثمرين.

وإليكم أبرز التصريحات:

قال ليون سولير، رئيس سيمنز موبيلتي العالمية لأفريقيا والشرق الأوسط، إن القطار الكهربائي فائق السرعة سيغير من كل شيء في مصر .

وأضاف ليون سولير، خلال لقاء له ببرنامج “مساء دي ام سي” عبر فضائية “دي ام سي”، أننا نتوقع الانتهاء من تنفيذ الخط الأول من القطار الكهربائي فائق السرعة خلال عامين.

وتابع سولير، إن القطار الكهربائي فائق السرعة سوف تستفيد منه الصناعة كثيرا، مؤكدا أننا نجري اختبارات عن كيفية عمل القطار الكهربائي فائق السرعة دون سائق .

سيختصر مدة الرحلة من العين السخنة لمطروح إلى ساعتين

وأشار رئيس سيمنز موبيلتي العالمية لأفريقيا والشرق الأوسط إلى أن القطار الكهربائي فائق السرعة سيختصر مدة الرحلة من العين السخنة لمطروح إلى ساعتين فقط.

قال رئيس سيمنز موبيلتي العالمية بإفريقيا والشرق الأوسط، ليون سولير، إنه يسعى لأن تكون أسعار تذاكر القطار فائق السرعة مناسبة للجمهور.

وأضاف ليون سولير، أن مشروع القطار الكهربائي فائق السرعة يحقق المزيد من المزايا بمنظومة النقل الذكي، إضافة إلى أنه يربط المدن ببعضها.

وتابع ليون سولير، أن القطار الكهربائي فائق السرعة سوف يخفض كثيرا من نسبة الإنبعاثات، وبالتالي فهو قطار صديق للبيئة.



وأشار رئيس سيمنز موبيلتي العالمية لأفريقيا والشرق الأوسط إلى أن القطار الكهربائي فائق السرعة سيجعل مصر رائدة في مجال النقل الذكي بالمنطقة وبنفس جودة الخدمات لأوربا.



قال رئيس سيمنز موبيلتي العالمية، ليون سولير، إن حضور الرئيس السيسي في معرض النقل الذكي دليل على اهتمام القيادة السياسية بمنظومة النقل الذكي ورسالة قوية للمستثمرين.

وأضاف ليون سولير، خلال لقاء له لبرنامج “مساء دي ام سي” عبر فضائية “دي ام سي”: “تحدثت خلال اجتماعنا مع الرئيس السيسي عن تطلعنا للعمل على الخط الثاني والثالث من القطار فائق السرعة حتى نصل إلى أسوان”.

وتابع ليون سولير، أن هناك التزاما وعزما كبيرا من القياد المصرية والحكومة لإنجاز مشروع القطار الكهربائي السريع .

وأشار رئيس سيمنز موبيلتي العالمية إلى أن مشروع القطار الكهربائي فائق السرعة يحقق المزيد من المزايا بمنظومة النقل الذكي وربط المدن ببعضها.

قال ليون سولير، رئيس سيمنز موبيلتي العالمية لأفريقيا والشرق الأوسط، إن القطار الكهربائي سيوفر ما يقرب من 50 ألف فرصة عمل.

وأضاف ليون سولير، خلال لقائه ببرنامج “مساء دي ام سي” عبر فضائية “دي ام سي”، أن مصر ستكون من الدول الإقليمية المتقدمة مثل المانيا واليابان في منظومة النقل الذكي.

وتابع سولير، أن هناك مباحثات حاليا بشأن مشروعات جديدة خلال الفترة القادمة، وسيتم التعاون مع القيادة المصرية في ذلك.





وأشار رئيس سيمنز موبيلتي العالمية لأفريقيا والشرق الأوسط إلى أن هناك العديد من التطورات الإيجابية في مصر وأن النمو الاقتصادي وصل لمرحلة متقدمة.

