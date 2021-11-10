بإطلالة ناعمة.. رزان مغربي تبهر جمهورها بالأبيض والأسود

شاركت الفنانة رزان المغربي، جمهورها صورًا جديدة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات والصور "إنستجرام".



وظهرت رزان المغربي في الصورة بإطلالة أنيقة، بتقنية الأبيض والأسود حيث ارتدت فستان أبيض في أسود، وبـ تسريحة شعر جذابة وماكياج ناعم"



يذكر أن أحدث أعمال رزان مغربي مشاركتها في فيلم "صابر وراضي" بعد غيابها عن السينما 10 سنوات، وهو من تأليف محمد نبوي وإخراج أكرم فريد وبطولة أحمد آدم ورزان مغربى ومحسن محيى الدين، وتدور أحداثه في إطار كوميدي.



في سياق آخر، قدمت الفنانة والإعلامية اللبنانية رزان مغربي، ومُهيب عبد الهادي، برنامج المُسابقات اليومي "مُهيب ورزان في رمضان"، حيث كانت تتجول عدسات البرنامج في الأحياء المصرية المُختلفة، ويتم تقديم الكثير من الجوائز المالية القيمة لمن يُشارك في الألعاب والمُسابقات المُختلفة التي يُشارك فيها عدد من النجوم بالإضافة لتقديم تبرعات مالية مميزة يومياً للمؤسسات الخيرية.