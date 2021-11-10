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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فودة خلال لقاء بملاك ومديري الفنادق: السياحة أمن قومي ولن نعود للوراء

فودة ورئيس جمعية
فودة ورئيس جمعية المستثمرين

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء:"إن السياحة أمن قومي ومصدر رئيس للدخل ولن نعود للوراء".

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ، بملاك  ومديري  الفنادق بشرم الشيخ، بحضور تامر مكرم رئيس جمعية المستثمرين، واللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ، وخلال الاجتماع.


شدد المحافظ على ضرورة التزام الفنادق وكافة المنشآت السياحية بالقواعد الخاصة بتحقيق أعلى مستوى من الحفاظ على سلامة الغذاء والإجراءات الصحية بتلك المنشآت، وكذا بالإجراءات الوقائية والاحترازية المتعلقة بالتصدي لفيروس كورونا، لافتا إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات على الفور حيال المخالفين.

وطالب المحافظ بضرورة تكثيف الأطقم الطبية وأطقم فحص الجوازات بمطار شرم الشيخ الدولي لمواجهة التكدس والقضاء علي ظاهرة الطوابير وتسهيل وسرعة الإجراءات بالمطار.

أكد المحافظ قيام لجان من المحافظة والسياحة والصحة بالمرور علي الفنادق والمطاعم والمنشآت السياحية للتأكد من التزام جميع المنشآت السياحية  والمطاعم، بتطبيق قواعد سلامة الغذاء والاشتراطات الصحية والوقاية من فيروس كورونا.

وأشار المحافظ ان ذلك في إطار توجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع الذي عقد لمتابعة استعدادات قطاع السياحة للموسم الشتوي بحضور كل من وزراء: السياحة والآثار، والتعليم العالي والبحث العلمي، القائم بعمل وزير الصحة، والتنمية المحلية، ومحافظي جنوب سيناء، والأقصر، والجيزة، والقاهرة، وأسوان، والبحر الأحمر. ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ورئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، ورؤساء الغرف السياحية، وأصحاب ومديرو عدد من الفنادق.


وأكد  المحافظ على ضرورة استمرار الفنادق في تخصيص أماكن للعزل الصحي بداخلها، لافتا إلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات ضد الفنادق المخالفة على الفور.
 

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اجتماع ملاك الفنادق

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السياحة أمن قومي اللواء خالد فودة شرم الشيخ المستثمرين

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