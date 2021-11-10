كنا بننضرب زمان.. استشاري نفسي تحذر الآباء من هذه السلوكيات لدى الأطفال|فيديو

قالت ولاء شبانة ، استشاري نفسي ، إنه لا يوجد طفل عنيد بطبيعة الحال ولكن يجب معرفة الآباء أسباب العند لديه وهل أسبابه تتعلق بوجود نسب كبيرة من الذكاء لديه فيتولد لديه وجود مثير شرطى بأن البكاء حل للاستجابة لمطالبه.



وأوضحت ولاء شبانة ، خلال لقائها لـ برنامج "هذا الصباح" ، والمذاع على فضائية “إكسترا نيوز” ، أن مبدأ الضرب كعقاب للأبناء هو وسيلة خاطئة تماما وينبغى عدم الأخذ بمبدأ المقارنة بشعار "احنا كنا بننضرب زمان وطلعنا زى الفل دكاترة ومهندسين" ، خاصة أن واقع الحياة يقول إن الجيل الحالى مختلف عن الأجيال السابقة .



ولفتت ولاء شبانة، إلى أن السبب لوجود مشكلة العند لدى الأطفال هو معرفة الآباء للمشكلة الحقيقية لمعاناة الطفل من هذا الأمر، أو شعوره بأن العند يعطى انطباع جيد له عند الآخرين ، منوهة ان الجيل الحالى المغريات لديه كثيرة وطموحاته كبيرة ولا يجوز مقارنته بأجيال سابقة أو تطبيق مبدأ الضرب كوسيلة للتعامل معه فى التربية .



وأشارت ولاء شبانة ، إلى أن المجتمعات قديما كانت منغلقة إلى حد كبير وكان نطاق التعامل وتربية الطفل كان محدودًا للغاية وكان يتم الاستسلام لعقاب الضرب والرضوخ للأمر الواقع ولا يجوز مطلقا تطبيق نفس السياسة فى الجيل الحالى الذى يمتلك عقلية متفتحة باستخدامهم وسائل تكنولوجية عبقرية ومرعبة للتواصل الاجتماعى فى دوائره المختلفة .