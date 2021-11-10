خلال 24 ساعة.. تحالف دعم الشرعية يستهدف مليشيا الحوثي بـ 11 عملية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الأربعاء، عن تنفيذ 11 عملية استهداف لآليات وعناصر ميليشيات الحوثي الإرهابية في صرواح والجوف خلال الـ 24 ساعة.

وقال التحالف بقيادة السعودية في بيان، إن العمليات أسفرت عن مقتل أكثر من 60 عنصرًا، فضلًا عن تدمير 8 آليات عسكرية وموقع تخزين أسلحة في صرواح والجوف.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، أعلن اليوم الأربعاء، أن الدفاعات الجوية السعودية تمكنت من اعتراض وتدمير 3 صواريخ بالستية أطلقتها مليشيا الحوثي الإرهابية تجاه المنطقة الجنوبية.

ووفقا لوسائل الإعلام السعودية، قال التحالف، إنه تم إحباط محاولات المليشيا الحوثية العشوائية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وأكد أنه يجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحييد القدرات النوعية بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن التحالف العربي عن استهداف منظومة دفاع جوي تتبع للميليشيا الحوثية في جبهة مأرب الجنوبية في اليمن.