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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حب وشغف وانتماء.. أفشه يوجه رسالة موثرة لطفل خلال مباراة الأهلي والزمالك

صدى البلد

نشر محمد مجدي أفشه لاعب النادي الأهلي، مقطع فيديو من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انسجرام .

وظهر في الفيديو ، أفشه وهو يقف بجوار طفل أثناء مباراة الأهلي والزمالك ، وعلق علي الفيديو قائلا : " 
شفت الفيديو ده زيكو كثير جدا ، مش عارف أنا الي محظوظ ولا هوا ، النظرة اللي في عنيه أنا عارفها كويس ، حب وشغف وانتماء ".

وتابع : " حلم وطموح، فرق الألوان مش عيب هوا أصلا لو ركزنا مفيش فرق مصر كبيرة وجميلة وفيها ألوان كثير، حلاوتها في البساطة بكرة يكبر ويطلع لاعيب كبير ويحقق كل أحلامه ، أنا برضه كنت زيه وكنت زيك عندي مجرد أحلام ، لو صدقت نفسك وسمعت كلام ربنا في السعي هتوصل هتوصل " >

وقال مصدر بالنادي الأهلي ، إن هناك دراسة لتمديد تعاقد أفشه وتعديله مالياً، خاصة أنه يعد أحد أفضل اللاعبين في الفترة الحالية .

 

وأضاف :" أفشة واحد من العناصر المميزة وتعاقده يقضي بحصوله علي خمسة ملايين جنيه فقط، لذا فان الإتجاه الأكبر هو تعديله مالياً ".

أفشة الأهلى انسجرام طفل مباراة الأهلى والزمالك تمديد تعاقد أفشه

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