حب وشغف وانتماء.. أفشه يوجه رسالة موثرة لطفل خلال مباراة الأهلي والزمالك

نشر محمد مجدي أفشه لاعب النادي الأهلي، مقطع فيديو من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انسجرام .

وظهر في الفيديو ، أفشه وهو يقف بجوار طفل أثناء مباراة الأهلي والزمالك ، وعلق علي الفيديو قائلا : "

شفت الفيديو ده زيكو كثير جدا ، مش عارف أنا الي محظوظ ولا هوا ، النظرة اللي في عنيه أنا عارفها كويس ، حب وشغف وانتماء ".

وتابع : " حلم وطموح، فرق الألوان مش عيب هوا أصلا لو ركزنا مفيش فرق مصر كبيرة وجميلة وفيها ألوان كثير، حلاوتها في البساطة بكرة يكبر ويطلع لاعيب كبير ويحقق كل أحلامه ، أنا برضه كنت زيه وكنت زيك عندي مجرد أحلام ، لو صدقت نفسك وسمعت كلام ربنا في السعي هتوصل هتوصل " >

وقال مصدر بالنادي الأهلي ، إن هناك دراسة لتمديد تعاقد أفشه وتعديله مالياً، خاصة أنه يعد أحد أفضل اللاعبين في الفترة الحالية .

وأضاف :" أفشة واحد من العناصر المميزة وتعاقده يقضي بحصوله علي خمسة ملايين جنيه فقط، لذا فان الإتجاه الأكبر هو تعديله مالياً ".