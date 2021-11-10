الرئيس السيسي يؤكد عمق ومتانة العلاقات المصرية التنزانية.. وضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول سد النهضة

خلال مؤتمر صحفي مع رئيسة دولة تنزانيا..

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيسة دولة تنزانيا سامية حسن، بقصر الاتحادية، في مراسم استقبال رسمية وتم عقد مؤتمر صحفى بين الجانبين تناول عدة محاور.



نهج أحادي.. السيسي: مطلوب التوصل لإتفاق قانوني ملزم حول سد النهضة



قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه تم تبادل وجهات النظر مع رئيسة تنزانيا حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية الراهنة ذات الإهتمام المشترك.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته اليوم مع رئيسة تنزانيا، أنه تم إستعراض التطورات الخاصة بقضية سد النهضة كقضية وجود تؤثر على حياة الملايين من المصريين، مؤكدا ضرورة التوصل إلى إتفاق قانوني ملزم ينظم عملية ملئ وتشغيل سد النهضة.

وتابع الرئيس السيسي: “جاء ذلك إستنادا إلى قواعد القانون الدولي، بعيدا عن أى نهج أحادي يسعي إلى فرض الأمر الواقع وتجاهل الحقوق الأساسية للشعوب.

و أكدت على رؤيتنا لجعل نهر النيل مصدرا للتعاون والتنمية كشريان الحياة لجميع شعوب دول حوض النيل”.

الرئيس السيسي: الدعم الكامل لتنفيذ سد جوليوس نيريري ليصبح نموذجا رائدا للتعاون بين مصر وتنزانيا



قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنه أجرى مباحثات ثنائية مثمرة مع رئيسة تنزانيا حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وتوافقنا على تدشين مرحلة جديدة بين البلدين، كاشفا أن الدولتين توافقا على أهمية الاستغلال الأمثل لقدراتنا، على خدمة مصالح البلدين، وذلك من خلال معدلات التبادل التجاري.

وأضاف الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال مؤتمر صحفي له مع رئيسة تنزانيا اليوم، أننا نأمل أن يشهد معدلات التبادل التجاري المزيد من النمو خلال السنوات المقبلة، ليرتقى بمستوى العلاقات السياسية المتميزة بين البدلين، كاشفا أنه تم بحث آلات زيادة الاستثمارات المصرية، في تنزانيا.

وأشار الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى أنه هناك إمكانات هائلة، تساعد على تعزيز التعاون بين البلدين، معقبا "أود أن أؤكد كذلك على الدعم الكامل لتنفيذ مشروع بناء سد جوليوس نيريري، لضمان تحقيق أفضل مستويات الأداء والمعايير الإنشائية، بحيث يصبح هذا السد نموذجا رائدا للتعاون بين مصر وتانزانيا وجميع الدول الشقيقة".



مباحثات ثنائية مثمرة.. الرئيس السيسي يؤكد عمق ومتانة العلاقات المصرية التنزانية



قال الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال المؤتمر الصحفى مع رئيسة جمهورية تنزانيا، إن البلدين تجمعهما علاقات أخوية وروابط تاريخية راسخة مستندة إلى إرادة سياسية مشتركة تهدف إلى الحفاظ على تلك العلاقات بل و تعزيزها وتطويرها فى مختلف المجالات خلال الفترة المقبلة.

وأضاف الرئيس السيسى، أنه أجرى اليوم مع رئيسة جمهورية تنزانيا سلمية حسن مباحثات ثنائية مثمرة سادتها روح التفاهم ،والتنسيق المتبادل حيال عدد من الموضوعات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وأوضح الرئيس السيسى، أن الإرادة السياسية لكلا البلدين توافقت على تدشين مرحلة جديدة من علاقة الشراكة التي تجمعهما ،والبناء على الإنجازات المهمة التي شهدتها هذه العلاقات خلال السنوات الأخيرة لاسيما منذ الزيارة الأخيرة فى دار السلام فى أغسطس 2017.

وأشار إلى أن جهود تعزيز التعاون فى المجالات الاقتصادية و التنموية بين البلدين قد حظيت باهتمام خاص فى مباحثات اليوم، منوها إلى أنه أكد دعم مصر للخطط التنموية التنزانية من أجل تحقيق التقدم والتنمية.

