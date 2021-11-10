عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خلال مؤتمر صحفي مع رئيسة دولة تنزانيا..

الرئيس السيسي يؤكد عمق ومتانة العلاقات المصرية التنزانية.. وضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول سد النهضة

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسى

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيسة دولة تنزانيا سامية حسن، بقصر الاتحادية، في مراسم استقبال رسمية وتم عقد مؤتمر صحفى بين الجانبين تناول عدة محاور.

 


نهج أحادي.. السيسي: مطلوب التوصل لإتفاق قانوني ملزم حول سد النهضة


قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه تم تبادل وجهات النظر مع رئيسة تنزانيا حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية الراهنة ذات الإهتمام المشترك.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته اليوم مع رئيسة تنزانيا، أنه تم إستعراض التطورات الخاصة بقضية سد النهضة كقضية وجود تؤثر على حياة الملايين من المصريين، مؤكدا ضرورة التوصل إلى إتفاق قانوني ملزم ينظم عملية ملئ وتشغيل سد النهضة.

وتابع الرئيس السيسي: “جاء ذلك إستنادا إلى قواعد القانون الدولي، بعيدا عن أى نهج أحادي يسعي إلى فرض الأمر الواقع وتجاهل الحقوق الأساسية للشعوب.

و أكدت على رؤيتنا لجعل نهر النيل مصدرا للتعاون والتنمية كشريان الحياة لجميع شعوب دول حوض النيل”.

 

الرئيس السيسي: الدعم الكامل لتنفيذ سد جوليوس نيريري ليصبح نموذجا رائدا للتعاون بين مصر وتنزانيا


قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنه أجرى مباحثات ثنائية مثمرة مع رئيسة تنزانيا حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وتوافقنا على تدشين مرحلة جديدة بين البلدين، كاشفا أن الدولتين توافقا على أهمية الاستغلال الأمثل لقدراتنا، على خدمة مصالح البلدين، وذلك من خلال معدلات التبادل التجاري.

 

وأضاف الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال مؤتمر صحفي له مع رئيسة تنزانيا اليوم، أننا نأمل أن يشهد معدلات التبادل التجاري المزيد من النمو خلال السنوات المقبلة، ليرتقى بمستوى العلاقات السياسية المتميزة بين البدلين، كاشفا أنه تم بحث آلات زيادة الاستثمارات المصرية، في تنزانيا.

 

وأشار الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى أنه هناك إمكانات هائلة، تساعد على تعزيز التعاون بين البلدين، معقبا "أود أن أؤكد كذلك على الدعم الكامل لتنفيذ مشروع بناء سد جوليوس نيريري، لضمان تحقيق أفضل مستويات الأداء والمعايير الإنشائية، بحيث يصبح هذا السد نموذجا رائدا للتعاون بين مصر وتانزانيا وجميع الدول الشقيقة".


مباحثات ثنائية مثمرة.. الرئيس السيسي يؤكد عمق ومتانة العلاقات المصرية التنزانية


قال الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال المؤتمر الصحفى مع رئيسة جمهورية تنزانيا، إن البلدين تجمعهما علاقات أخوية وروابط تاريخية راسخة مستندة إلى إرادة سياسية مشتركة تهدف إلى الحفاظ على تلك العلاقات بل و تعزيزها وتطويرها فى مختلف المجالات خلال الفترة المقبلة.

 

وأضاف الرئيس السيسى، أنه أجرى اليوم مع رئيسة جمهورية تنزانيا سلمية حسن مباحثات ثنائية مثمرة سادتها روح التفاهم ،والتنسيق المتبادل حيال عدد من الموضوعات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

 

وأوضح الرئيس السيسى، أن الإرادة السياسية لكلا البلدين توافقت على تدشين مرحلة جديدة من علاقة الشراكة التي تجمعهما ،والبناء على الإنجازات المهمة التي شهدتها هذه العلاقات خلال السنوات الأخيرة  لاسيما منذ الزيارة الأخيرة فى دار السلام فى أغسطس 2017.

 

وأشار إلى أن جهود تعزيز التعاون فى المجالات الاقتصادية و التنموية بين البلدين  قد حظيت باهتمام خاص فى مباحثات اليوم، منوها إلى أنه أكد دعم مصر للخطط التنموية التنزانية من أجل تحقيق التقدم والتنمية.
 

الرئيس عبد الفتاح السيسي سد النهضة التبادل التجاري الفترة المقبلة استثمارات

ترشيحاتنا

شيخ الأزهر: العالم اليوم في أمس الحاجة لمن يحمل راية السلام من الشباب

الأهلي يحدد شروط التخلي عن أليو ديانج.. ويؤكد: ليس هناك عروض رسمية

في تبادل إطلاق النار مع قوات الشرطة.. مصرع عنصرين شديدي الخطورة بالفيوم

مدافع وست هام: محمد صلاح الأفضل في العالم.. ولا عيب فيه

أبي أحمد في ورطة.. بيان اتهام عاجل من الأمم المتحدة ضد إثيوبيا

أول تعليق من الصين علي التدخل العسكري في تايوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أهم اكتشاف أثري.. العثور على المدينة الذهبية الفرعونية تحت الرمال

وزير التعليم يحسم الجدل حول تعطيل الدراسة في المدارس

مدرب بيراميدز يكشف رد فعل رمضان صبحى بعد استبعاده من منتخب مصر

لأول مرة| القوات المسلحة تعلن عن عقد "منتدى مصر للقوات الجوية".. تفاصيل

بعد خسارة القمة.. الزمالك يزف بشرى سارة لجماهيره

باقي 3 أيام.. تفاصيل اقتراب كويكب مدمر بحجم 3 ملاعب كرة قدم من الأرض

نهج أحادي.. السيسي: مطلوب التوصل لإتفاق قانوني ملزم حول سد النهضة

تحذير للمواطنين.. رفع حالة الطواريء في مستشفيات شمال سيناء بسبب كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد حظره في مصر والعالم العربي.. ما الذي يحتويه فيلم أنجلينا جولي Eternals

النيش .. الفشخرة كلمة السر وراء ظهور أغلى قطعة في جهاز العروسة |نوستالجيا

عام حزين على نجوم الفن.. كيف حصد فيروس كورونا المشاهير بلا رحمة؟

ليدي جاجا تتألق في العرض العالمي الأول لفيلمها الجديد House of Gucci

فيديو

فيديوجراف.. 3 متسولات يتعاطين الهيروين في شارع بالبراجيل

منهارة حرفيا.. فتاة توثق لحظة تحرش سائق ميكروباص التجمع بها.. فيديو

فيديو جراف.. ليلة العمر.. صور النجوم في يوم زفافهم

خلع وحشو.. حبس طبيب أسنان مزيف بالغربية

المزيد

ساحة رأي

داليا السبع تكتب: أفول الثقافة التقليدية في ظل المعلوماتية الرقمية

عبد المعطى أحمد يكتب : "إقبال" بين طه حسين وعبد الوهاب عزام

د. غادة جابر تكتب: مقياس القوة الأمريكية بعد صعود الصين

علاء الشال يكتب: وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

أحمد فرغلي رضوان يكتب : نيللي ومهرجان القاهرة وأشياء أخرى!

محمد مبروك يكتب : سجادة وفيلم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود دياب

نظرة حانية لوجه الله

نادية صبره

السيناريو الأخطر في العراق

مني أحمد

قاهر المستحيل

إبراهيم شعبان

الدراما وأعمال القتل

ريهام مازن

لأولادنا.. نحتاج أعمالاً تحكي البطولات !!

د.طارق منصور

بيت العائلة المصرية: عشر لآلئ تزين سماء الوطن

إلهام أبو الفتح

خط الفيوم

كريمة أبو العينين

والله زمان ياولادي

اﻟﻤﺰﻳﺪ