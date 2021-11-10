الرئيس السيسي يستقبل رئيسة دولة تنزانيا.. فيديو

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيسة دولة تنزانيا سامية حسن، بقصر الاتحادية، في مراسم استقبال رسمية.

يذكر أن الرئيس السيسي، قد استقبل أمس الثلاثاء الأمير الحسين بن عبد الله، ولي العهد الأردني.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي طلب نقل تحياته لأخيه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، مشيدا بقوة العلاقات التاريخية بين مصر والأردن، وما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من روابط أخوة ومودة ومصير مشترك وتوافق في الرؤى، في ظل التحديات الجسيمة التي تشهدها المنطقة.