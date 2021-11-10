اشتعال الوضع.. روسيا تتهم الولايات المتحدة بزعزعة استقرار حدودها

اتهمت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، الولايات المتحدة بزعزعة استقرار الوضع بالقرب من حدود روسيا.

وقالت زاخاروفا: "إن الولايات المتحدة والناتو يقومان بتشكيل مجموعة قوات متعددة الجنسيات في البحر الأسود، وهذا يزعزع استقرار الوضع بالقرب من حدود روسيا في المنطقة".

وعلقت المتحدثة باسم الخارجية الروسية على المعلومات المتعلقة بوجود المدمرة الأمريكية "بورتر" الحاملة للصواريخ الموجهة في البحر الأسود منذ 30 أكتوبر، ووصول سفينة القيادة "ماونت ويتني" الأمريكية إلى هناك في 4 نوفمبر، وكذلك تحليقات القاذفات الاستراتيجية الأمريكية في 6 نوفمبر. على بعد 100 كيلومتر من الحدود الروسية.

وأضافت أن: "تؤدي هذه الخطوات من جانب الولايات المتحدة إلى تشكيل مجموعة قوات متعددة الجنسيات، وإلى زعزعة استقرار الوضع في منطقة البحر الأسود، وهي المنطقة المجاورة مباشرة للحدود الروسية".