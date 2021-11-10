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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالأبيض والأسود.. هدى الأتربي تستعرض جمالها على إنستجرام

صدى البلد

نشرت الفنانة هدى الأتربي، صورة جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

 

وتألقت بلوك شتوي، مرتدية جاكيت من الجلد، وحرصت على تسريحة شعر الضفيرة للخلف، ونالت أطلالتها اعجاب متابعيها عبر السوشيال ميديا.

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بملابس رياضية.. هدي الأتربي تستعرض رشاقتها عبر إنستجرام

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أناقة ورشاقة.. هدى الأتربي تبهر متابعيها عبر السوشيال ميديا

تفاصيل أعمال هدى الأتربي

وتحدثت هدى الأتربي عن بداياتها الفنية، وتصدرها التريند أثناء ظهورها في مهرجان الجونة الأخير، مشيرة إلى أنها بذلت كثيرا من الجهد والترتيب لإطلالاتها خلال فعاليات المهرجان لم وتكن تقصد تصدر التريند لكنها كانت مهتمة بالظهور بشكل جيد. 

وقالت هدى الأتربي في عيشها بإنرجي إنها تخرجت في كلية الحقوق والتحقت بقسم الشئون القانونية في أحد البنوك ثم عملت في مجال الاستثمار، ورغم حبها للتمثيل لم تكن تنوي امتهانه. 

وأشارت إلى أنها عرض عليها دور كبير في مسلسل أهو ده اللي صار إلى جانب روبي ورغم أنها مضت التعاقد إلا أنه تم تغييرها فجأة دون سبب واضح حتى اليوم. 

وأوضحت إنها حزنت كثيرا لضياع دور أهو ده اللي صار منها، إلا أنه تم تعويضها فيما بعد والتحقت بأربعة أعمال في نفس الوقت وهم فيلم علي بابا، ومسلسلات طلعت روحي، ومليكة، وممنوع الاقتراب أو التصوير.

وكشفت هدى الأتربي في عيشها بإنرجي، أنها رفضت دورا في مسلسل نسل الأغراب رمضان الماضي لأنه لم يكن الوقت المناسب لتقديم المساحة التي عرضت عليها، وأن الدور لم يكن مؤثرا بالنسبة لمستقبلها التمثيلي. 

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