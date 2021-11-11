تامر أمين: الإعلام يلعب دورا جوهريا لرفع وعى المصريين لنعيش فى مستقبل آمن

قال الاعلامى مفيد فوزى، إنه لابد من مراجعة السلوكيات العامة و منظومة السلوكيات فى البيت والشارع مثل مراجعة منظومة الطرق.

وأضاف من جانبة الاعلامى تامر أمين، خلال تقديمة ببرنامج آخر النهار، المذاع على فضائية النهار، أن الاباء والامهات عليهم دور فىتصحيح سلوك ابنائنا، والاعلام يلعب دور جوهرى فى وعى المصريين فى السلوكيات والانضباط والرجوع للقيم والفضيلة لأنه سلاحنا الماضى نحو مستقبل أمن.

وفى سياق أخر، طرح الإعلامي مفيد فوزي سؤالا على الإعلامي تامر أمين، قائلا "هو أنا أقدر أسألك سؤالا سخيفا، ليبادره تامر أمين قائلا "لا هي أسئلتك كلها مش سخيفة".



وتابع "مفيد فوزي" خلال حواره ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار": "لو قولتلك أنت ليه مش لابس دبلتك هترد عليا؟"، ليعلق عليه تامير أمين ضاحكا: "هو سؤال سخيف فعلا".



وأوضح "أمين": "أنا عندي مشكلة مع المعدن..مسترسلا: "لولا طبيعة عملي كـ إعلامي مكنتش هلبس ساعة كمان.. أنا مبلبسهاش خارج العمل".



وأكمل: "أنا استأذنت المدام في موضوع الدبلة وهي وافقت".