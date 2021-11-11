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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

انتماءه لكيانات إرهابية الأبرز..

بعد فصل معاون بالنيابة العامة.. 4 أسباب لـ إنهاء خدمة الموظف بغير الطريق التأديبي

موظف
موظف

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القرار رقم 512 لسنة 2021 بفصل "معاون بالنيابة العامة" من عمله بغير الطريق التأديبي، و نُشر القرار في الجريدة الرسمية بعددها الصادر اليوم الخميس.

كان قد وافق مجلس النواب ، فى وقت سابق برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي بشكل نهائى، على مشروع قانون مقدم من النائب علي بدر و10 أعضاء من مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1973 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي.

 

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قرار جمهوري بفصل معاون بالنيابة العامة بغير الطريق التأديبي

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هل يجوز لصاحب العمل فصل الموظف حال إصابته بـ كورونا في مشروع القانون الجديد؟

 

نصت المادة الأولى من القانون ، على أنه مع عدم الإخلال بالضمانات الدستورية المقررة لبعض الفئات في مواجهة العزل من الوظيفة ، تسري أحكام قانون الفصل بغير الطريق التأديبى  على العاملين بوحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات الإدارة من غير المحلية والهيئات العامة، وغيرها من الأجهزة التي موازناتها خاصة، والعاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة، والعاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام.

حالات فصل الموظف بغير الطريق التأديبى

أوضحت المادة الثانية من قانون الفصل بغير الطريق التأديبى الحالات التي يجوز فيها فصل الموظف بغير الطريق التأديبي، ونصت على أنه لا يجوز فصل العاملين بالجهات المشار إليها بالمادة السابقة بغير الطريق التأديبي، إلا في الأحوال الآتية:

1-إذا أخل بواجباته الوظيفية بما من شأنه الإضرار الجسيم بمرفق عام بالدولة أو بمصالحها الاقتصادية.

2-إذا قامت بشأنه قرائن جدية على ما يمس الأمن القومي للبلاد وسلامتها، ويعد إدراج العامل على قائمة الإرهابيين وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين قرينة جدية.

3 -إذا فقد الثقة والاعتبار.

4- إذا فقد سببا أو أكثر من أسباب صلاحية شغل الوظيفة التي يشغلها، عدا الأسباب الصحية.

 

ولا يجوز الالتجاء إلى الفصل بغير الطريق التأديبي إذا كانت الدعوى بطلب الفصل قد رفعت أمام المحكمة التأديبية، ومع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين المشار إليه.

 

في حال توافر سبب أو أكثر من أسباب الفصل المشار إليها سابقًا يتم إيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على 6 أشهر أو لحين صدور قرار الفصل، أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل، ويبلغ العامل بقرار الوقف المبرر تحقيقًا لتكامل النص مع قانون الكيانات الإرهابية بشأن الإدراج، ولتفادي حذف النص الوارد بقانون الكيانات الإرهابية..

السيسي فصل النيابة العامة علي بدر الفصل الطريق التأديبي فصل الموظف

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