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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

منها "الأخطاء الإملائية في كتابة البحوث العلمية".. ورش عمل بكلية البنات جامعة عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

نظمت وحدة النشر العلمى  بكلية البنات جامعة عين شمس  مجموعة من من ورش العمل تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة ،الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث ،  الأستاذة الدكتورة أميرة يوسف عميد الكلية ، الدكتورة حنان الشاعر وكيل الكليه للدراسات العليا والبحث وأ.م.د رضوى رمضان مدير وحدة النشر العلمى .

حيث تم تنظيم ورشة عمل بعنوان "الأخطاء الإملائية في كتابة البحوث العلمية" حاضر فيها الدكتور يحيى فرغل عبد المحسن استاذ علم اللغة المساعد بالكلية ، كما تم تنظيم ورشة عمل بعنوان " كيف تستخلص بحثا من الرسالة " حاضر فيها الأستاذة الدكتورة تغريد عمران استاذ المناهج وطرق التدريس بالكلية .

كذلك نظمت وحدة النشر العلمى ورشة عمل أخرى بعنوان " Tips and tricks for preparing a manuscript for visibility" قدمتها الدكتورة شيماء هيكل باحثة تكنولوجيا حيوية بالجامعة الأمريكية وسفير العملاء ب(السفير)  .

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أيضا تم إقامة ورشة عمل أخرى بعنوان "Publish your Thesis/Dissertation Turn it into a journal Artical" قدمتها الأستاذة الدكتورة سعاد احمد عبد الله استاذ الميكروبيولوجى لقسم النبات بالكلية .
 

جامعة عين شمس كلية البنات جامعة عين شمس الأخطاء الإملائية في كتابة البحوث العلمية وحدة النشر العلمى اخبار التعليم

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