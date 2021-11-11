لماذا ارتفع معدل التضخم في مصر خلال أكتوبر 2021.. الإحصاء تجيب

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء عن أسباب ارتفاع الضخم "الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية" خلال شهر أكتوبر 2021، مسجلا 118.0 نقطة بارتفاع قدره 1.7% عن شهر سبتمبر 2021.

وأرجع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء أسباب ارتفاع معدل التضخم إلى ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 6.6%، والألبان والجبن والبيض بنسبة 3.3%، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 1.9%.

كما تسبب ارتفاع الحبوب والخبز بنسبة 1.4%، في ارتفاع معدل التضخم خلال أكتوبر 2021، فضلا عن ارتفاع الإيجار المحتسب للمسكن بنسبة 0.4%، والمنفق على النقل الخاص بنسبة 1.8%.

وارتفعت أيضا أسعار الصحف والكتب والأدوات الكتابية خلال أكتوبر 2021، بنسبة 13.1%، والتعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة 19.5%، مجموعة التعليم العالي بنسبة 16.7%، مجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة 5.3%، والوجبات الجاهزة بنسبة 0.6%.

وسجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية (7.3%) لشهر اكتوبر 2021 مقابل (4.6%) لنفس الشهـر من العام السابق.

أولاً: التغيــر الشهــرى (شهــر اكتوبر 2021 مقارنة بشهـر سبتمبر 2021):

1- سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً قدره (1.3%) وتأتى التغييرات نتيجة للآتي:

• ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (6.6%).

• ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (3.3%).

• ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (1.9%).

• ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (1.4%).

• ارتفاع أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (0.7%).

... هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (-6.4%).

• انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (-4.8%).

2- سجل قسم الملابس والاحذية ارتفاعاً قدره (0.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (0.3%).

3- سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً قدره (0.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الايجار المحتسب للمسكن بنسبة (0.4%).

4- سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعاً

قدره (0.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (0.5%)، مجموعة ادوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (0.4%).

5- سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره (0.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (0.7%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (0.5%).

6- سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعاً قدره (0.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (1.8%).

7- سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعاً قدره (8.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة (13.1%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (4.6%).

8- سجل قسم التعليم ارتفاعاً قدره (13.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة (19.5%)، مجموعة التعليم العالي

بنسبة (16.7%)، مجموعة التعليم غير محدد المستوى بنسبة (14.7%)، مجموعة التعليم بعد الثانوي والفني بنسبة (9.9%)، مجموعة التعليم الثانوي العام والفني

بنسبة (5.3%).

9- سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً قدره (0.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (0.6%).

10- سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعاً قدره (0.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (0.5%)، مجموعة امتعة شخصية بنسبة (0.3%).

ثانياً: التغير السنوي (شهر اكتوبر 2021 مقارنة بشهر اكتوبر 2020):

1- سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً قدره (13.7%) وتأتى التغييرات نتيجة للآتي:

• ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (22.8%).

• ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (18.9%).

• ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (18.6%).

• ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (16.4%).

• ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (11.1%).

• ارتفاع أسعار مجموعة منتجات غذائية أخرى بنسبة (5.5%).

• ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (5.1%).

• ارتفاع أسعار مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (5.0%).

• ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (3.5%).

• ارتفاع أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (1.7%).

• ارتفاع أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (0.5%).

2- سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعاً قدره (2.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الدخان بنسبة (2.8%)، مجموعة المشروبات الكحولية

بنسبة (0.8%).

3- سجل قسم الملابس والاحذية ارتفاعاً قدره (1.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة التنظيف والاصلاح وتأجير الملابس بنسبة (6.4%)، مجموعة الملابس الأخرى ومستلزماتها بنسبة (4.6%)، مجموعة اصلاح الاحذية بنسبة (3.9%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (1.8%)، مجموعة الاحذية بنسبة (1.7%).

4- سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً قدره (4.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (9.2%)، مجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة (2.9%)، مجموعة الايجار

المحتسب للمسكن بنسبة (1.8%)، مجموعة الايجار الفعلي للمسكن

بنسبة (0.9%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (0.9%).

5- سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعاً

قدره (2.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاثاث والتجهيزات والسجاد واغطية الارضيات الأخرى بنسبة (3.7%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (3.1%)، مجموعة الادوات الزجاجية وادوات المائدة والادوات المنزلية بنسبة (2.7%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (1.9%)، مجموعة ادوات ومعدات المنازل والحدائق

بنسبة (1.7%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل

بنسبة (1.6%).

6- سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره (2.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (5.6%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (4.5%)، مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة (0.7%).

7- سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعاً قدره (4.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (12.3%)، مجموعة شراء المركبات بنسبة (4.5%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (0.5%).

8- سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعاً قدره (0.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (3.2%).

9- سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعاً قدره (11.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (14.0%)، مجموعة الصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة (11.4%)، مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (7.0%)، مجموعة الاصناف والمعدات الترفيهية الأخرى ومتعلقاتها بنسبة (2.4%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (1.5%).

10- سجل قسم التعليم ارتفاعاً قدره (13.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة (19.5%)، مجموعة التعليم العالي

بنسبة (16.7%)، مجموعة التعليم غير محدد المستوى بنسبة (14.7%)، مجموعة التعليم بعد الثانوي والفني بنسبة (9.9%)، مجموعة التعليم الثانوي العام والفني

بنسبة (5.3%).

11- سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً قدره (3.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (3.9%)، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (3.0%).

12- سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعاً قدره (2.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (3.0%)، مجموعة خدمات أخرى غير مصنفة في مكان أخر بنسبة (2.8%).