عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بعد اختفاء 3 سنوات.. «الحوت الأحدب» يظهر على سواحل مرسى علم

الحوت الأحدب
الحوت الأحدب

رصد عدد من الغواصين والبحارة على سواحل مرسى علم في البحر الأحمر، ظهور الحوت الأحدب بالقرب من سواحل منطقة "صمداى البر"، حيث تعد هذه المرة الأولى التي يظهر فيها الحوت الأحدب بمياه البحر الأحمر منذ 3 أعوام حيث كان آخر ظهور له فى عام 2018 على سواحل مدينة الغردقة حيث ظهر أيضا منذ سنوات بمرسى علم.

 

وقال المهندس مصطفى عبداللاه قائد فريق الشمندورات بجمعية المحافظة على البيئة "هيبكا"، أن الحوت الأحدب الذي تم رصده بمرسى علم صغير الحجم والسن أيضا.

 

وتابع عبدالله أن الحيتان من النوع الأحدب قد يصل وزنه لحوالي 40 طنًا أما طوله فهو حوالي 18 مترًا كما نجده منتشرًا في المياه القريبة من الشاطئ ولديه ارتفاع في الظهر يتشابه مع الحدبة وأيضا تكون في نفس طول زعانفه الأمامية ومن الممكن مشاهدته منفردًا أو مع قطيع.

 

وأضاف عبدالله أن القطيع الواحد يتكون من حوتين أو ثلاثة ونجد نتوءات تغطي رأسه مع وجود بقع بيضاء على أسفل الذيل أما لون الظهر فهو يميل بين الأسود والرمادي وبطنه يكون ذو لون أبيض مع بقع سوداء، وهو يتغذى على الأسماك والقشريات الصغيرة كذلك يمكنه الغوص لفترات طويلة قد تصل إلى 30 دقيقة، أما سرعته فهي حوالي 27 كيلومتر في الساعة والحوت الأحدب في أحيان كثيرة لا يغوص إلى مسافات بعيدة، حيث إنه قد لا يتعدى 100 مترًا أما بالنسبة لعمر الحيتان فهي تصل تقريبًا إلى 48 سنة، وقد تم تسجيل الحوت الأحدب في الخليج العربي.

 

وقال الدكتور الدكتور محمود حنفي استاذ البيئة البحرية والمستشار البيئى لجمعية هيبكا، أن الحوت الأحدب من الثدييات البحرية التي تتكاثر بالولادة وترضع صغارها كما أنها تتنفس الهواء الجوي من خلال فتحة توجد علي قمة الرأس تسمح لها بالبقاء فترة طويلة تحت الماء دون الحاجة للهواء.

 

وأضاف حنفي، أنه يتميز الحوت الأحدب بزعانف صدرية طويلة تساعده للقفز في الهواء وهي حركة يتميز بها الحوت الأحدب وزعنفة ظهرية تشبة سنام الجمل لذلك يطلق عليه أحيانا جمل البحر، ويتغذى الحوت الأحدب علي القشريات والهائمات البحرية الصغيرة عن طريق ترشيح المياه وفلترتها.

مرسى علم البحر الأحمر مدينة الغردقة الخليج العربي مدينة مرسى علم الغواصين البحرية سواحل مدينة مرسى علم منطقة صمداى البر الحوت الأحدب مياه البحر الأحمر

موضوعات متعلقة

تنفيذ 21 قرار إزالة لتطوير منطقة العرب بالغردقة

تسليم الكتب الدراسية لجميع المراحل التعليمية في البحر الأحمر

تعرف على أماكن تواجد عروس البحر وأضخمها بمرسى علم

قومي المرأة بسفاجا يشارك في توعية السيدات بالحصول على لقاح كورونا

قطع المياه في الغردقة بسبب كسر في الخط الرئيسي

حملة تموينية على المحال بالبحر الأحمر للتأكد من أرصدة السلع

توقعات بسقوط أمطار على هذه المناطق يوم الجمعة

حملات لتوعية طلاب المدارس لمواجهة كورونا

ترشيحاتنا

نقل أعضاء من الخنزير للإنسان .. الأزهر يحدد الضوابط الشرعية وأحمد كريمة يثير الجدل

أفضل لاعب في العالم..نجم الزمالك السابق:محمد صلاح يستحق الكرة الذهبية عن جدارة

أنقذت مسنين في القاهرة وطنطا والإسكندرية.. التضامن تستعد لإطلاق حملة "الشارع ليس مأوى"

السيسي يصل مطار شارل ديجول في باريس للمشاركة في مؤتمر ليبيا

رئيس الوزراء: الحكومة مستمرة في جهود تحسين بيئة الاستثمار بمصر

بعد اختفاء 3 سنوات.. «الحوت الأحدب» يظهر على سواحل مرسى علم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احذر .. عادة منتشرة تبطل صلاتك وتدخلك نار جهنم

وزير التعليم يحسم الجدل حول تعطيل الدراسة في المدارس

هل سيكون هناك تأثير على الخدمات بعد بيع شركة فودافون.. مفاجأة للعملاء

"قطاع الأعمال": المالية وافقت على دعم يصل لـ50 ألف جنيه لمشتري السيارة الكهربائية

الأرصاد تحذر من موجة أمطار جديدة | تفاصيل طقس الـ72 ساعة القادمة

قرار جمهوري بفصل معاون بالنيابة العامة بغير الطريق التأديبي

أشرف بن شرقي يقرر الرحيل عن الزمالك.. تعرف على وجهته المقبلة

التعليم تكشف حقيقة ما تم تداوله بشأن تعطيل الدراسة بالمدارس.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وداعا ذوات "الثلاث عجلات".. أسعار ومواصفات « ميني فان» بديل التوك توك

الزيارات العائلية يوم الجمعة طقس جميل اختفى بفعل الزمن | نوستالجيا 

أسباب السكتة الدماغية وأعراضها قبل حدوثها بأيام

أوديب في حياة الشحرورة.. شقيق صباح يقتل والدته وعشيقها ويهرب للبرازيل

فيديو

الأحلام الوهمية تتحقق بكارنيه "مضروب".. القبض على طبيبة نساء وتوليد مزيفة بسوهاج

فيديو جراف.. مواطن يهدد المسئولين في بورسعيد بإنهاء حياته.. ما قصته

فيديو جراف.. بعد ربع قرن لماذا خلعت سهير رمزي الحجاب؟

هربت بالشبكة.. العريس أصيب بأزمة قلبية بعد فرار العروسة "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

داليا السبع تكتب: أفول الثقافة التقليدية في ظل المعلوماتية الرقمية

عبد المعطى أحمد يكتب : "إقبال" بين طه حسين وعبد الوهاب عزام

د. غادة جابر تكتب: مقياس القوة الأمريكية بعد صعود الصين

علاء الشال يكتب: وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

أحمد فرغلي رضوان يكتب : نيللي ومهرجان القاهرة وأشياء أخرى!

محمد مبروك يكتب : سجادة وفيلم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

طرف خفى "6"

محمود بكري يكتب : معركة الوعي "11"

محمود دياب

نظرة حانية لوجه الله

نادية صبره

السيناريو الأخطر في العراق

مني أحمد

قاهر المستحيل

إبراهيم شعبان

الدراما وأعمال القتل

ريهام مازن

لأولادنا.. نحتاج أعمالاً تحكي البطولات !!

د.طارق منصور

بيت العائلة المصرية: عشر لآلئ تزين سماء الوطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ