بعد اختفاء 3 سنوات.. «الحوت الأحدب» يظهر على سواحل مرسى علم

رصد عدد من الغواصين والبحارة على سواحل مرسى علم في البحر الأحمر، ظهور الحوت الأحدب بالقرب من سواحل منطقة "صمداى البر"، حيث تعد هذه المرة الأولى التي يظهر فيها الحوت الأحدب بمياه البحر الأحمر منذ 3 أعوام حيث كان آخر ظهور له فى عام 2018 على سواحل مدينة الغردقة حيث ظهر أيضا منذ سنوات بمرسى علم.

وقال المهندس مصطفى عبداللاه قائد فريق الشمندورات بجمعية المحافظة على البيئة "هيبكا"، أن الحوت الأحدب الذي تم رصده بمرسى علم صغير الحجم والسن أيضا.

وتابع عبدالله أن الحيتان من النوع الأحدب قد يصل وزنه لحوالي 40 طنًا أما طوله فهو حوالي 18 مترًا كما نجده منتشرًا في المياه القريبة من الشاطئ ولديه ارتفاع في الظهر يتشابه مع الحدبة وأيضا تكون في نفس طول زعانفه الأمامية ومن الممكن مشاهدته منفردًا أو مع قطيع.

وأضاف عبدالله أن القطيع الواحد يتكون من حوتين أو ثلاثة ونجد نتوءات تغطي رأسه مع وجود بقع بيضاء على أسفل الذيل أما لون الظهر فهو يميل بين الأسود والرمادي وبطنه يكون ذو لون أبيض مع بقع سوداء، وهو يتغذى على الأسماك والقشريات الصغيرة كذلك يمكنه الغوص لفترات طويلة قد تصل إلى 30 دقيقة، أما سرعته فهي حوالي 27 كيلومتر في الساعة والحوت الأحدب في أحيان كثيرة لا يغوص إلى مسافات بعيدة، حيث إنه قد لا يتعدى 100 مترًا أما بالنسبة لعمر الحيتان فهي تصل تقريبًا إلى 48 سنة، وقد تم تسجيل الحوت الأحدب في الخليج العربي.

وقال الدكتور الدكتور محمود حنفي استاذ البيئة البحرية والمستشار البيئى لجمعية هيبكا، أن الحوت الأحدب من الثدييات البحرية التي تتكاثر بالولادة وترضع صغارها كما أنها تتنفس الهواء الجوي من خلال فتحة توجد علي قمة الرأس تسمح لها بالبقاء فترة طويلة تحت الماء دون الحاجة للهواء.

وأضاف حنفي، أنه يتميز الحوت الأحدب بزعانف صدرية طويلة تساعده للقفز في الهواء وهي حركة يتميز بها الحوت الأحدب وزعنفة ظهرية تشبة سنام الجمل لذلك يطلق عليه أحيانا جمل البحر، ويتغذى الحوت الأحدب علي القشريات والهائمات البحرية الصغيرة عن طريق ترشيح المياه وفلترتها.