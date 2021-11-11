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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تونس.. بودن: التربية السليمة سدّ منيع أمام نزعات التطرف والتعصب

جانب من مشاركة بودن
جانب من مشاركة بودن

أكدت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن، أن بلادها تؤمن دائما  بأن التربية السليمة تظلّ الضامن الوحيد للرقي بالشعوب نحو الأفضل ولبناء سدّ منيع أمام نزعات التطرّف والتعصّب والعنف، حيث كرست التعليم المجاني كأولويّة وطنية مع احترام المساواة التامة بين الجنسين.

جاء ذلك خلال كلمة رئيسة الحكومة التونسية  في الجزء رفيع المستوى لرؤساء الدول والحكومات من الدورة 41 للمؤتمر العامّ لليونسكو حول "الاستثمار في مجال التربية: الحشد الدولي من أجل الإعداد لمرحلة ما بعد كوفيد 19 ولمستقبل التربية"

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وقالت بودن : من الضروري أن تتضافر جهود المجموعة الدولية لتوفير وحشد إمكانيات أكبر من أجل ضمان تحقيق تعليم جيّد وقادر على مقاومة المخاطر المستجدّة خاصة في مناطق الهشاشة.

واضافت : إن الحاجة أكيدة إلى دعم الاستثمار الذكي في مجال التربية والتعليم، وإيجاد مصادر تمويل بديلة والتشجيع على الشراكة بين القطاع العام والخاص، للاستثمار في مستقبل أبنائنا.

وأتمت : شكلت جائحة كوفيد 19 فرصة لنا جميعا للعمل على معرفة قواعد إدارة الأزمات والتدارك والإصلاح من خلال تعزيز التضامن الدولي لمعالجة قضايا التعليم وتحسين نظمه وآلياته وتقليص الفجوة الرقمية بين الدول مرتفعة الدخل والدول النامية والأقل نموّا.

تونس الحكومة التونسية جائحة كوفيد رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن

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