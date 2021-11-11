نجوم الأهلي | شاهد... جيلبرتو وفلافيو في أحدث ظهور

نشر الأنجولي فلافيو لاعب الأهلي السابق، صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وظهر فلافيو في الصورة بصحبة جيلبرتو نجم منتخب أنجولا ونادي الأهلي السابق مما آثار إعجاب متابعيه.



ولعب المهاجم الأنجولى مع المارد الأحمر، 163 مبارا، أحرز فيها 58 هدفا خلال مسيرته مع الاهلي.

وولد أمادو فلافيو فى 30 ديسمبر 1979 بالعاصمة الأنجولية لواندا وبدأ حياته الكروية فى نادى بترو أتليتكو الأنجولى، ولعب أولى مبارياته وهو فى العشرين من عمره.



واعتزل فلافيو كرة القدم عام 2015 مع فريقه بترو دى لواندا ليتم تعيينه مساعد مدرب لفريقه بعد مسيرة استمرت لما يقرب من 14 عاما مع الساحرة المستديرة.