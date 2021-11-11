المالية تصدر تقريرا بأهم مؤشرات الاقتصاد المصري|تفاصيل كاملة

أصدرت وزارة المالية منذ قليل، اليوم الخميس الموافق 11 نوفمبر 2021، تقريرا بأهم مؤشرات الاقتصاد المصري، عبر إنفرجراف تفصيلي.

وقالت الوزارة في تقريرها، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري أثبت نجاحه بشهادة كبرى المؤسسات العالمية، وظهرت نتائجه خلال جائحة "كورونا" التي بسببها تأثرت كبرى اقتصادات العالم ولكن بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي تمكنت الدولة من مساندة ودعم القطاعات المتضررة والحفاظ على معدلات النمو الإيجابية.



نتائج مؤشرات الاقتصاد المصري تفوقت على التوقعات الدولية ... تفاصيل أكثر من خلال الانفوجراف التالي:

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