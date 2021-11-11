المالية: التوك توك من ضمن المركبات الجارى إحلالها.. فيديو

قال دكتور طارق عوض، المتحدث باسم مبادرة إحلال المركبات بوزارة المالية، إنه منذ اطلاق المبادرة الرئاسية باحلال السيارات والتوك توك ضمن المركبات الجارى إحلالها.

وأضاف المتحدث باسم مبادرة إحلال المركبات بوزارة المالية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج آخر النهار، المذاع على فضائية النهار، أننا نسعى لتقنين أوضاع التوك توك بالشارع لمصرى حتى تصبح وسيلة نقل أمنة ومرخصة.

وأشار المتحدث باسم مبادرة إحلال المركبات بوزارة المالية، إلى أنه يتم دراسة ممنح ترخيص لتقل الركاب للسيارات الـ "مينى فانط بدل من ترخيصها"ملاكى".

وفى نفس السياق، قال صبرى عبده، مستشار الرابطة العامة لمالكى "التوك توك"، إن مصر بها 5 ملايين و400 توك توك والمرخص منها 250 ألف توك توك فقط.

وأضاف عبده، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج آخر النهار، المذاع على فضائية النهار، أن قرار وزارة التجارة والصناعة بمنع استيراد التوك توك تأخر منذ 2014 ونحن سعداء بهذا القرار.

وأشار مستشار الرابطة العامة لمالكى "التوك توك"، إلى أنه يتمنى ترخيص التوك توك وأن لا يقوده إلا حاملو رخص القيادة فوق 18 عاما.