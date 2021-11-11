أحمد الفيشاوي يحتفل بعيد ميلاده داخل الجيم.. صور

شارك الفنان أحمد الفيشاوي متابعيه صورا جديدة عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهر أحمد الفيشاوي وهو يقوم بأداء بعض التمارين الرياضية الشاقة في الجيم لرفع لياقته البدنية، نالت إعجاب متابعيه وعلق قائلاً "تميت 41 هو الفيشاوي الرجل الحديدي الجديد".



وينتظر أحمد الفيشاوي عرض فيلم "ريتسا" من تأليف معتز فتيحة، وإنتاج أيمن يوسف، وإخراج أحمد يسري.



ويشارك في بطولة الفيلم محمود حميدة، احمد الفيشاوي ،وأمير المصرى، وكارولين عزمى ومي الغيطي ومريم الخشت ونور إيهاب وعائشة بن أحمد، وتدور أحداثه حول 3 قصص حب مختلفة، وكل قصة لها طابع خاص، وتسير فى خطوط متوازية إلا أن هناك رابطا بينها.



ويعد الفيلم من نوعية الأفلام الرومانسية ، التي تدور أحداثه في إطار اجتماعي في حقبتين مختلفتين من الزمن وهما الخمسينيات والوقت الحالي، منها قصة أمير المصري الذي يعود للسينما المصرية بعد غياب 9 سنوات.



وتدور قصة الفيلم حول عودة حداد القبطان المصري إلى الوطن بعد رحلة غربة أكثر من خمسين عامًا ليبحث عن بقايا حب المراهقة ويواجه بكثير من الخطوط الدرامية والأشخاص المتباينة في الطباع في تشابك مثير للعلاقات الإنسانية بين جميع الأطراف لنكتشف في النهاية مفاجأة مذهلة في إطار من التشويق والرومانسية البديعة.