بـ تاتو أسد.. جويل مردينيان تبرز أنوثتها في أحدث ظهور



شاركت الإعلامية وخبيرة التجميل والموضة جويل مردينيان، متابعيها صورًا جديدة لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت جويل مردينيان بإطلالة مثيرة، مرتدية فستان باللون الأسود مكشوف الظهر والكتفين، وهو ما أظهر التاتو المرسوم على شكل اسد،



وأبرزت جويل جمالها حيث تركت شعرها الاشقر منسدلا على كتفيها وظهرها، بـ تسريحة الويفي الناعمة، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها بشكل كبير، وأكملت إطلالتها ببعض اللمسات الناعمة من المكياج، الذي تبرز جمالها.



وتحرص جويل مردينيان على مشاركة متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، أبرز الصور والإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات.



وجويل مردينيان مذيعة لبنانية تقدم برنامج "جويل" على قناة "أم بي سي"، وكانت سفيرة لماركة Max factor بالشرق الأوسط والخليج، ثم قامت بإنتاج ماركة ماكياج خاصة بها وتحت اسمها الشخصي.