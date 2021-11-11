وزارة الرياضة تنظم كأس مراكز شباب المحافظات الحدودية

أعلنت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية ،تنظيم كأس مراكز شباب المحافظات الحدودية لكرة القدم النسخة الثالثة، بمشاركة مراكز الشباب الحاصلة علي المركز الأول بدوري مراكز الشباب لكرة القدم النسخة الثامنة بهذه المحافظات.

وتقام البطولة بمحافظة الوادي الجديد علي ملعب الاستاد ومركز شباب الخارجة ،وبمشاركة مركز شباب المعصرة ممثل الوادي الجديد ، ومركز شباب النجيله مطروح ، مركز شباب أبو سمبل ممثل أسوان ، ومركز شباب سفاجا ممثلاً عن البحر الأحمر ، ومركز شباب الطور عن جنوب سيناء ، بالإضافة إلى مركز شباب الخربة عن شمال سيناء.

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة حرص الوزارة علي تحقيق الاندماج الكامل بين الشباب من خلال تنفيذ العديد من البرامج والأنشطة التي تستهدف الشباب بكافة المحافظات وخاصة في المحافظات الحدودية .

ولفت وزير الرياضة إلي أن إقامة الأنشطة والفعاليات الرياضية بالمحافظات الحدودية تأتي في إطار رؤية القيادة السياسية بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية، والاهتمام بالمحافظات الحدودية تنميتها فى كافة المجالات وتنمية روح الولاء والانتماء والمهارات واكتشاف الذات والفرص المحيطة لشباب المحافظات الحدودية ،ذلك وفقًا لإستراتيجية بناء الإنسان ورؤية مصر 2030 .

وخلال منافسات اليوم الأول لكأس المحافظات الحدودية ، شهد فوز مركز شباب الخربة علي مركز شباب أبو سمبل بأربعة أهداف مقابل هدف ، فيما تعادل سلبياً مركز شباب المعصرة علي مركز شباب النجيله مطروح.

يذكر أنه تم تقسيم مراكز شباب المحافظات الحدودية المشاركة إلي أنه تم تقسيم الفرق الي مجموعتين يقام بينهم دوري من دور واحد ، المجموعة الاولي تضم أبطال "الوادي ، مطروح ، جنوب سيناء" ،والمجموعة الثانية تضم أبطال محافظات "أسوان ، شمال سيناء ، البحر الأحمر" ، وتقام المباريات حتي الأحد القادم .