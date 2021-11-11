جاهزين.. نادين نسيب نجيم تشوق جمهورها بحلقتها مع منى الشاذلي

تحل النجمة اللبنانية نادين نجيم، ضيفة على الإعلامية منى الشاذلى فى برنامج "معكم" الذى يذاع اليوم على قناة cbc، وتتحدث نادين خلال الحلقة عن أحدث أعمالها والعديد من الأمور الفنية والشخصية.



نشرت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، عبر حسابها الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، عددًا من الصور خلال حلقتها في برنامج "معكم" التي تقدمه الإعلامية منى الشاذلى.



وكتبت علي الصور قائلة " جاهزين لحلقة الليلة مع منى الشاذلي على شاشةcbcالساعة ٩ مساءً اتمنى تعجبكم 💎💙 نادين نسيب نجيم"



يذكر أن اخر اعمال نادين نسيب نجيم مسلسل صالون زهرة وهو عمل اجتماعي يناقش في قصته العديد من القضايا التي يعاني منها المجتمع في لبنان، ويتخلله العديد من المشاهد والمواقف الكوميدية التي تقع فيها زهرة صاحبة الكوافير الحريمي.



وتلعب نادين نسيب نجيم دور زهرة يونس صاحبة الكوافير التي ترعى أسرتها بما فيها شقيقها وجدها وشقيقتها التي يعتدي زوجها عليها بالضرب وتتصدى له أختها حماية لها.



وتتسم أحداث مسلسل صالون زهرة بالكوميديا السوداء، التي تتعرض فيها صاحبة الكوافير لمواقف حياتية تتصدى لها بقوة لكنها أيضا تعاني من جرح عاطفي سابق بعدما تركها حبيبها وتزوج من غيرها.



ويلعب معتصم النهار دور رئيس عصابة تهريب أموال يتورط مع زهرة بسبب أمواله التي أصبحت في حوزتها بالخطأ ويذهب لاسترجاعها لكنه ينخرط معها في مشكلاتها ومن المتوقع أن تشهد الحلقات القادمة مزيدا من المواقف الكوميدية والعاطفية بينها.



يشارك في بطولة صالون زهرة مجموعة كبيرة من النجوم منهم طوني عيسى، زينة مكي، فادي أبو سمرا، أنجو ريحان، لين غرة، رشا بلال، علي سكر، نهلة عقل داوود، وهو من تأليف نادين جابر وإخراج جو بوعيد.