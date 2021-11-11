كشفت شركة سوزوكي اليابانية عن نسختها الجديدة Celerio التي تنتمي إلى فئة الهاتشباك، لتواصل تألقها داخل السوق العالمي، وتتمتع تلك النسخة بالعديد من المقاومات كونها واحدة من الإصدارات الشبابية، إضافة إلى سعرها الجيد، ومعدل استهلاكها المناسب للوقود.

شبابية اقتصادية .. سوزوكي تكشف عن نسختها Celerio

ترتكز السيارة سوزوكي Celerio على جنوط يتراوح قياسها بين 14 و 15 بوصة، بينما تأتي بتصميم خارجي يعتمد على مصابيح حادة متوسط الحجم، وشبكة امامية متعددة الفتحات الهوائية، بالإضافة إلى مصابيح ضباب دائرية الشكل، ومرايات جانبية مدعومة بإشارات ضوئية.

وحصلت السيارة سوزوكي Celerio على محركات Dual-Jet والتي تساهم إلى حد كبير للاستهلاك الجيد للوقود، حيث تتعمد السيارة على محرك بسعة 1000 سي سي، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 68 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 89 نيوتن/متر، بينما تستمد أوامر التسارع من خلال علبة تروس يدوية واوتوماتيكية الأداء تتكون من 5 سرعات.

وتقدم سوزوكي Celerio بقياسات هيكلية بلغت 165 سم للعرض، مع نسبة طول تقدر بـ 3 امتار، و 155 سم للارتفاع، بالإضافة إلى مستشعرات ركن امامية وخلفية لسهولة عملية الاصطفاف، وخاصية دعم السيارة عند المنحدرات، ومرايات جانبية كهربائية، وخاصية التحكم في المقاعد.

كما تضم أيضا السيارة سوزوكي Celerio شاشة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة وبرامج الترفيه يبلغ قياسها 7 بوصة تدعم التطبيقات الحديثة مثل اندرويد اوتو وابل كار بلاي، ومكيف هواء، وعجلة قيادة مالتي للتحكم في مستويات الصوت والتحكم في المكالمات الهاتفية، مع زر تفعيل وإيقاف المحرك.

ولوحة داخلية في منتصف قمرة القيادة تحتوي على زر الزجاج الكهربائي، والقفل المركزي الخاص بحركة الأبواب، بالإضافة إلى منظومة الحماية من التصادم airbags، وحامل اكواب داخلي وناحية الأبواب الخلفية، إلى جانب النظام الصوتي الخاص بالسيارة.