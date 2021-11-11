بـ جمبسوت تايجر.. دومينيك حورانى بإطلالة جذابة على انستجرام

شاركت الفنانة اللبنانية دومينيك حورانى متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، بصورة جديدة لها من احدث جلسة تصوير.



أطلت دومينيك حورانى فى الصور بإطلالة جذابة حيث ارتدت جمبسوت أنيقا اتسم بنقشة التايجر كشف عن قوامها الرشيق.



وانتعلت دومينيك حورانى حذاء رماديا ذا كعب عالٍ ، ونسقت بحقيبة يد بنفس اللون، وتركت خصلات شعرها الذهبي منسدلا بطريقة ناعمة أعلى الكتف تخطف الأنظار.



كما استخدمت دومينيك حوراني المكياج المرتكز على الألوان الترابية، ففضلت اللون الفاتح في الشفاه، مع البلاشر المميز على الوجنتين.



وكانت الفنانة دومينيك حوراني طرحت مؤخرا أغنية "بطل تمشى ورايا" على طريقة المهرجانات الشعبيه، والأغنية من كلمات محمد موافي، ألحان محمد موافي وفيجو، توزيع فيجو، مزيكا فلسطيني، مهندس صوت محمود رفعت، مونتاج ايلي رزق الله.



يذكر أن الفنانة دومينيك حوراني طرحت كليب بعنوان "يا عريس"، وشاركها الغناء الفنان الشعبي أحمد فيجو، والكليب من إخراج مينا عدلة، والأغنية من كلمات محمد موفي، وألحان وتوزيع أحمد فيجو.