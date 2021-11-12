إطلاق موسم الكرنفال الألماني وسط ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا.. فيديو

أذاعت فضائية "يورونيوز"، فيديو يعرض إطلاق موسم الكرنفال الألماني في كولونيا وسط ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا.



وأشارت إلى أن موسم الكرنفال الألماني بدأ أمس الخميس وسط الارتفاع حالات الإصابة بمرض كوفيد-19 وبلوغها مستويات قياسية حيث سجلت البلاد خلال الساعات الـ 24 الماضية أكثر من 50 ألف إصابة.

وأوضحت أن الكرنفال ينطلق بحفلات، حيث قام المنظمون بقبول الأشخاص الملقحين فقط وكذلك الذين أصيبوا وتعافوا من المرض كولونيا.

وتابعت أن كرنفال كولونيا يفتتح أبوابه أمام الجمهور عند الساعة الحادية عشر من اليوم الحادي عشر من الشهر الحادي عشر، ويعد هذا التوقيت سحريا في بعض المدن في ألمانيا لأنه يشير إلى البداية الرسمية لما يسميه البعض "الموسم الخامس" الكرنفال.