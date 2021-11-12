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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول كوب من الليمون على الريق؟

صدى البلد

قدمت الدكتورة سوسن غزال ، خبيرة التغذية الصحية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، فوائد شرب عصيراللّيمون على الرّيق .


 

فوائد شرب عصير اللّيمون على الرّيق ما يلي :-

· دعم جهاز المناعة: يحتوي عصير الليمون على فيتامين ج الذي يُساهم في تَقوية جهاز المناعة عند شرب عصير الليمون على الريق.


 

·الحفاظ على صحّة القلب والأعصاب:

يُعتبر عصير الليمون من المصادر المهمة للبوتاسيوم؛ فيساعد البوتاسيوم على تغذية المخ والأعصاب، وتقوية النّشاط الوظيفي للقلب، فينصحالأطباء بشربِ كأسٍ من عصير الليمون الطازج في الصباح الباكر على الريق للحفاظ على صحّة القلب والأعصاب.


 

· مدّ الجسم بالطاقة:

يُساعد عصير الليمون على تَهدئةِ الأعصاب، ومدّ الجسم بالطاقةِ وخاصّةً عند شربه في بداية اليوم، كما يُساهمُ في التخلّص من الاكتئابوالقلق والأرق.


 

· تسريع عملية الهضم:

للحفاظ على الجسم من تراكم الدهون، والتخلّص من السموم لا بُدّ من شرب كأس من عصير الليمون على الريق؛ حيث يساعد على حرقالدّهون المتواجدة في الجهاز الهضمي ومنطقة البطن، وطرحها خارج الجسم لاحتواء عصير الليمون على نسبةٍ كبيرةٍ من الألياف التيتُساعد على تسريع عملية الهضم، والتخلّص من التشجؤ والنفخة.


 

· تطهير الجسم:

حيث يُطهّر الجسم من السموم، وينشط عمل الكبدِ، ويُعزز وظائف الإنزيمات التي تُنقّي الجسمِ من السموم.


 

·تنقية البشرة:

يُساعِد على تصفية البشرة وتفتيحها؛ حيث يحتوي على العديد من المواد المضادة للأكسدة.

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