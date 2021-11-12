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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

من صور الرادار| لحظة عودة طائرة مصر للطيران من الأجواء بعد الإبلاغ بوجود قنبلة

رحلة مصر للطيران
رحلة مصر للطيران - فلايت رادار

عادت رحلة شركة مصر للطيران رقم MS2688، من الاجواء السعودية مرة أخرى بعد إقلاعها من مطار الدمام، وذلك بعد بلاغ كاذب بوجود قنبلة على متن الطائرة.

وأعلنت مصر للطيران، إن رحلة الشركة كانت في طريقها إلى مطار القاهرة وعادت مرة أخرى من الأجواء إلى مطار الدمام، بعد إبلاغ قائد الرحلة بأنه هناك تهديد أمني على الطائرة بوجود قنبلة.

وقالت مصر للطيران، في بيان رسمي، إن الرحلة هبطت بسلام في مطار المملكة، وبعد الكشف الأمني من قبل السلطات السعودية على الطائرة تبين أنه بلاغ وتهديد كاذب، وتم التعامل مع الأزمة دون تأثر الركاب على متن الطائرة بالواقعة. 

بحسب موقع الفلايت رادار العالمي لتتبع حركة الطائرات، فإن رحلة مصر للطيران رقم MS2688، عادت من الأجواء تقريبًا بعد إقلاعها بأقل من ساعة من مطار الدمام، حيث لم تكن غادرت الأجواء السعودية بعد؛ تحديدا عادت من فوق أجواء شمال شرق المملكة السعودية.

وأكدت شركة مصر للطيران، أن رحلة الشركة هبطت بسلام في مطار الدمام، وتم اتخاذ كافة التدابير والاجراءات الكاملة حيال الرحلة، وسط تأمين سلامة وصول الركاب على متن الرحلة.

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مصر للطيران مطار القاهرة مطار الدمام

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