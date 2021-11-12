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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حدث ليلا.. الصحة: 919 إصابة جديدة بكورونا و 60 وفاة.. عودة طائرة مصر للطيران من الأجواء السعودية بعد إقلاعها

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، عددا من أهم الأخبار على الساحة الإقليمية والدولية، نرصد أبرزها في التقرير التالي:

 

عاجل | عودة طائرة مصر للطيران من الأجواء السعودية بعد إقلاعها

 

بعد التحرش بها .. رانيا سليمان:مكنتش عاوزه أظلم سائق الميكروباص لكنه كان مصمم

 

عواصف شمسية تصهر لحوم البشر.. علماء يحذرون من دمار الأرض واقتراب نهاية العالم

 

أشرف بن شرقي يقرر الرحيل عن الزمالك.. تعرف على وجهته المقبلة

 

أبرزها تقديم الدعم المالي| 24 إجراء في قانون مواجهة الأوبئة الجديد

 

وزير التعليم يحسم الجدل حول تعطيل الدراسة في المدارس

 

الصحة: تسجيل 919 إصابة جديدة بفيروس كورونا .. و 60 حالة وفاة

 

في لقائه مع وزيرة الجيوش الفرنسية.. الرئيس السيسي: مكافحة الإرهاب تتطلب توحيد الجهود والتنسيق الجماعي لضمان قوة المواجهة

 

دعاء ما بعد فجر الجمعة .. 3 كلمات تنجي من الفتن

 

حسام غالي في مباراة كرة سلة بصحبة الجارحي

إصابة جديدة بفيروس كورونا الساحة الإقليمية والدولية وزيرة الجيوش الفرنسية فيروس كورونا الرئيس السيسي مصر للطيران فيروس كورونا

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